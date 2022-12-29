Пятиклассница попросила у Путина ноутбук и получила необычную модель

Путин подарил пятикласснице ноутбук российского бренда «Аквариус»

29 декабря 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подарил девочке ноутбук после прочтения ее желания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подарил пятикласснице из Иваново ноутбук российского бренда «Аквариус». Ранее девочка попросила новый ноутбук в рамках благотворительной акции «Елка желаний». «Пятиклассница из Иваново написала письмо президенту, поздравила его с приближающимся праздником и попросила подарить ей ноутбук. Сегодня ей вручили ноутбук отечественного бренда „Аквариус“ от президента России», — пишет telegram-канал RIA_Kremlinpool. «Елка желаний» — это благотворительная акция, участники которой могут загадать желание. И его может исполнить любой желающий, вне зависимости от своего статуса. Ранее, в рамках акции «Елка желаний», Путин исполнил желание 8-летней девочке из Запорожья — организовал ей поездку в Великий Устюг, сообщает Nation News. После поездки девочки президент позвонил ей и спросил о впечатлениях от увиденного.

Президент России Владимир Путин подарил пятикласснице из Иваново ноутбук российского бренда «Аквариус». Ранее девочка попросила новый ноутбук в рамках благотворительной акции «Елка желаний». «Пятиклассница из Иваново написала письмо президенту, поздравила его с приближающимся праздником и попросила подарить ей ноутбук. Сегодня ей вручили ноутбук отечественного бренда „Аквариус“ от президента России», — пишет telegram-канал RIA_Kremlinpool. «Елка желаний» — это благотворительная акция, участники которой могут загадать желание. И его может исполнить любой желающий, вне зависимости от своего статуса. Ранее, в рамках акции «Елка желаний», Путин исполнил желание 8-летней девочке из Запорожья — организовал ей поездку в Великий Устюг, сообщает Nation News. После поездки девочки президент позвонил ей и спросил о впечатлениях от увиденного.