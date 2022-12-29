Пятиклассница попросила у Путина ноутбук и получила необычную модель

Путин подарил пятикласснице ноутбук российского бренда «Аквариус»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин подарил девочке ноутбук после прочтения ее желания Фото:

Президент России Владимир Путин подарил пятикласснице из Иваново ноутбук российского бренда «Аквариус». Ранее девочка попросила новый ноутбук в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

«Пятиклассница из Иваново написала письмо президенту, поздравила его с приближающимся праздником и попросила подарить ей ноутбук. Сегодня ей вручили ноутбук отечественного бренда „Аквариус“ от президента России», — пишет telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Елка желаний» — это благотворительная акция, участники которой могут загадать желание. И его может исполнить любой желающий, вне зависимости от своего статуса.

Ранее, в рамках акции «Елка желаний», Путин исполнил желание 8-летней девочке из Запорожья — организовал ей поездку в Великий Устюг, сообщает Nation News. После поездки девочки президент позвонил ей и спросил о впечатлениях от увиденного.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Президент России Владимир Путин подарил пятикласснице из Иваново ноутбук российского бренда «Аквариус». Ранее девочка попросила новый ноутбук в рамках благотворительной акции «Елка желаний». «Пятиклассница из Иваново написала письмо президенту, поздравила его с приближающимся праздником и попросила подарить ей ноутбук. Сегодня ей вручили ноутбук отечественного бренда „Аквариус“ от президента России», — пишет telegram-канал RIA_Kremlinpool. «Елка желаний» — это благотворительная акция, участники которой могут загадать желание. И его может исполнить любой желающий, вне зависимости от своего статуса. Ранее, в рамках акции «Елка желаний», Путин исполнил желание 8-летней девочке из Запорожья — организовал ей поездку в Великий Устюг, сообщает Nation News. После поездки девочки президент позвонил ей и спросил о впечатлениях от увиденного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...