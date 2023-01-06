Скандальный украинский дипломат потребовал от ФРГ срочно поставить «все возможные виды вооружений»

Замглавы МИД Украины Мельник: Германия должна Киеву самолеты, танки, подлодки и ракеты

06 января 2023 в 22:12 Размер текста - 17 +

Мельник запросил у ФРГ еще больше вооружений Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Берлин должен поставить на Украину все виды боевой техники, в том числе военные самолеты, танки, боевые корабли, подводные лодки и беспилотники. Такое заявление сделал замглавы украинского МИД Андрей Мельник. «Речь идет обо всем тяжелом вооружении, доступном для немедленной доставки, таком как основные боевые танки, боевые самолеты, боевые беспилотники, военные корабли, подводные лодки, баллистические ракеты. Вы должны были бы начать этот шаг уже завтра», — сказал Мельник в интервью немецкому изданию RND. Он также отметил, что планы ФРГ направить БМП Marder («Мардер») должно быть лишь «первым нарушением табу» со стороны Германии. С 2015 года Мельник занимал пост посла Украины в Германии. 9 июля 2022 года украинский президент Владимир Зеленский уволил Мельника с должности. Мельник известен своими громкими высказываниями, в том числе восхваляющими украинского националиста Степана Бандеру. Также он назвал отказ Германии поставлять БМП Marder позором. Он пристыдил Германию за то, что она не хочет поставлять даже старые танки. В ноябре 2022 года Мельник был назначен на должность замглавы украинского МИД.

Берлин должен поставить на Украину все виды боевой техники, в том числе военные самолеты, танки, боевые корабли, подводные лодки и беспилотники. Такое заявление сделал замглавы украинского МИД Андрей Мельник. «Речь идет обо всем тяжелом вооружении, доступном для немедленной доставки, таком как основные боевые танки, боевые самолеты, боевые беспилотники, военные корабли, подводные лодки, баллистические ракеты. Вы должны были бы начать этот шаг уже завтра», — сказал Мельник в интервью немецкому изданию RND. Он также отметил, что планы ФРГ направить БМП Marder («Мардер») должно быть лишь «первым нарушением табу» со стороны Германии. С 2015 года Мельник занимал пост посла Украины в Германии. 9 июля 2022 года украинский президент Владимир Зеленский уволил Мельника с должности. Мельник известен своими громкими высказываниями, в том числе восхваляющими украинского националиста Степана Бандеру. Также он назвал отказ Германии поставлять БМП Marder позором. Он пристыдил Германию за то, что она не хочет поставлять даже старые танки. В ноябре 2022 года Мельник был назначен на должность замглавы украинского МИД.