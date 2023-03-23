Милохин и Моргенштерн* попали в ДТП в Таиланде

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В результате ДТП пострадала машина местного жителя Фото:

Тиктокер Даня Милохин и шоумен Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) попали в ДТП в Таиланде. Сообщается, что пострадала машина местного жителя.

«Предварительно, блогер и иноагент-рэпер не справились с управлением и влетели на скутере в машину местного жителя», — передает telegram-канал «Лента дня». Отмечается, что до столкновения Милохин опубликовал видео, как он катается вместе с репером на скутере.

*Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом.

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Тиктокер Даня Милохин и шоумен Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) попали в ДТП в Таиланде. Сообщается, что пострадала машина местного жителя. «Предварительно, блогер и иноагент-рэпер не справились с управлением и влетели на скутере в машину местного жителя», — передает telegram-канал «Лента дня». Отмечается, что до столкновения Милохин опубликовал видео, как он катается вместе с репером на скутере. *Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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