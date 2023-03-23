Милохин и Моргенштерн* попали в ДТП в Таиланде

23 марта 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

В результате ДТП пострадала машина местного жителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тиктокер Даня Милохин и шоумен Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) попали в ДТП в Таиланде. Сообщается, что пострадала машина местного жителя. «Предварительно, блогер и иноагент-рэпер не справились с управлением и влетели на скутере в машину местного жителя», — передает telegram-канал «Лента дня». Отмечается, что до столкновения Милохин опубликовал видео, как он катается вместе с репером на скутере. *Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом.

Тиктокер Даня Милохин и шоумен Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) попали в ДТП в Таиланде. Сообщается, что пострадала машина местного жителя. «Предварительно, блогер и иноагент-рэпер не справились с управлением и влетели на скутере в машину местного жителя», — передает telegram-канал «Лента дня». Отмечается, что до столкновения Милохин опубликовал видео, как он катается вместе с репером на скутере. *Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом.