Миссия ООН признала 25 случаев расправ солдат ВСУ над пленными РФ: главное к вечеру 24 марта

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Миссия ООН задокументировала факты расправ украинских солдат над российскими пленными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мониторинговая миссия ООН задокументировала не менее 25 расправ солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими военнопленными. URA.RU приводит главные новости к вечеру 24 марта.

  • В миссии ООН глубоко обеспокоены подтвержденными случаями расправ украинских боевиков над пленными из России. Там отметили, что таких инцидентов насчитывается не менее 25, а сами расправы происходили также над теми, кто уже прекратил свое участие в боевых действиях.
  • Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили склад с беспилотниками ВСУ. Склад находился в районе Красного Лимана в Одесской области.
  • Украина осуществила передачу России тяжелораненых пленных. Отмечается, что были переданы те пленные, которые подлежали транспортировке.
  • Боевое применение украинской армией снарядов с обедненным ураном навредит самим ВСУ. Также непоправимый урон будет нанесен сельскохозяйственному экспорту с Украины.
  • ВС РФ для достижения всех задач спецоперации может понадобиться дойти до Львова. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
  • Украинские беспилотники совершили атаку в Белгородской области. Были атакованы села Журавлевка и Дроновка. Пострадавшие отсутствуют.
  • ВС РФ на донецком и красно-лиманском направлениях уничтожили более 500 украинских солдат за сутки. Об этом Пятому каналу заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Мониторинговая миссия ООН задокументировала не менее 25 расправ солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими военнопленными. URA.RU приводит главные новости к вечеру 24 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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