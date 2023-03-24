Миссия ООН признала 25 случаев расправ солдат ВСУ над пленными РФ: главное к вечеру 24 марта

Миссия ООН задокументировала факты расправ украинских солдат над российскими пленными
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мониторинговая миссия ООН задокументировала не менее 25 расправ солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими военнопленными. URA.RU приводит главные новости к вечеру 24 марта.
- В миссии ООН глубоко обеспокоены подтвержденными случаями расправ украинских боевиков над пленными из России. Там отметили, что таких инцидентов насчитывается не менее 25, а сами расправы происходили также над теми, кто уже прекратил свое участие в боевых действиях.
- Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили склад с беспилотниками ВСУ. Склад находился в районе Красного Лимана в Одесской области.
- Украина осуществила передачу России тяжелораненых пленных. Отмечается, что были переданы те пленные, которые подлежали транспортировке.
- Боевое применение украинской армией снарядов с обедненным ураном навредит самим ВСУ. Также непоправимый урон будет нанесен сельскохозяйственному экспорту с Украины.
- ВС РФ для достижения всех задач спецоперации может понадобиться дойти до Львова. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
- Украинские беспилотники совершили атаку в Белгородской области. Были атакованы села Журавлевка и Дроновка. Пострадавшие отсутствуют.
- ВС РФ на донецком и красно-лиманском направлениях уничтожили более 500 украинских солдат за сутки. Об этом Пятому каналу заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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