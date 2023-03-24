24 марта 2023

Экс-советник главы Пентагона раскрыл опасный сценарий развития конфликта на Украине

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор предсказал вторжение Польши на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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Дуглас Макгрегор: Польша может жестоко отомстить армии Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польша может вторгнуться на территорию Украины в отместку за серию крупных военных провалов и поражений от российской армии. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«На прошлой неделе прозвучало заявление о том, что в случае, если украинцы не смогут воевать и их оборона развалится, тогда поляки должны будут вмешаться и начать наступление. Я думаю, что это крайне опасное решение. Чем дольше все это продлится, тем больше появится возможности для глупых действий», — отметил офицер в своем блоге на YouTube, добавив, что это закончится катастрофой.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал украинским властям обещание предоставить им истребители в самое ближайшее время. Также пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил о скорой передачи Украине истребителей несколькими странами. Однако ВСУ не оправдали вложений Польши в российско-украинский конфликт. По последним словам экс-командующего сухопутными войсками Польши, генерала Вальдемара Скшипчака, ВСУ опрометчиво защищают Бахмут, что позволяет российским силам успешно брать позиции на юге и севере от города.

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Польша может вторгнуться на территорию Украины в отместку за серию крупных военных провалов и поражений от российской армии. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «На прошлой неделе прозвучало заявление о том, что в случае, если украинцы не смогут воевать и их оборона развалится, тогда поляки должны будут вмешаться и начать наступление. Я думаю, что это крайне опасное решение. Чем дольше все это продлится, тем больше появится возможности для глупых действий», — отметил офицер в своем блоге на YouTube, добавив, что это закончится катастрофой. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал украинским властям обещание предоставить им истребители в самое ближайшее время. Также пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил о скорой передачи Украине истребителей несколькими странами. Однако ВСУ не оправдали вложений Польши в российско-украинский конфликт. По последним словам экс-командующего сухопутными войсками Польши, генерала Вальдемара Скшипчака, ВСУ опрометчиво защищают Бахмут, что позволяет российским силам успешно брать позиции на юге и севере от города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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