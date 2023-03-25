Британцев возмутило обращение генерала Бэрронса к Путину

26 марта 2023 в 05:26 Размер текста - 17 +

Британцам не понравилось заявление Ричарда Бэрронса о нехватке финансирования, пишет Daily Mail Фото: Владимир Андреев © URA.RU Читатели британского журнала Daily Mail жестко высказались о состоянии Вооруженных сил Великобритании, отметив, что Соединенное Королевство не может остановить даже маленькие суда в своих водах. Негативные отзывы появились после того, как британский отставной генерал Ричард Бэрронс попросил президента РФ Владимира Путина предупредить Британию за десять лет, если Россия надумает напасть. По его словам, британская армия страдает от нехватки финансирования. «Если уж мы не можем остановить даже маленькие суда в наших водах, что уж говорить про остальное», — заявил на сайте журнала пользователь под ником MICK53. Другой читатель отметил, что Россия оказалась достаточно сильной, чтобы ее можно было опасаться. Один из пользователей считает, что власти специально используют страх перед армией России, чтобы отвлечь от проблем, которые накопились в Великобритании за 30 лет. Читатели также высказались, что британцы оказались в таком положении потому, что потеряли всякий здравый смысл, в отличие от России и Китая. Ранее Ричард Бэрронс заявил, что НАТО не готово к войне с Россией. Страны Альянса стараются избегать любых действий, которые могли бы втянуть их в открытое противостояние с Россией, считает генерал. По его словам, у Британии, к примеру, нет необходимых систем обороны на случай обострения конфликта с Россией. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели британского журнала Daily Mail жестко высказались о состоянии Вооруженных сил Великобритании, отметив, что Соединенное Королевство не может остановить даже маленькие суда в своих водах. Негативные отзывы появились после того, как британский отставной генерал Ричард Бэрронс попросил президента РФ Владимира Путина предупредить Британию за десять лет, если Россия надумает напасть. По его словам, британская армия страдает от нехватки финансирования. «Если уж мы не можем остановить даже маленькие суда в наших водах, что уж говорить про остальное», — заявил на сайте журнала пользователь под ником MICK53. Другой читатель отметил, что Россия оказалась достаточно сильной, чтобы ее можно было опасаться. Один из пользователей считает, что власти специально используют страх перед армией России, чтобы отвлечь от проблем, которые накопились в Великобритании за 30 лет. Читатели также высказались, что британцы оказались в таком положении потому, что потеряли всякий здравый смысл, в отличие от России и Китая. Ранее Ричард Бэрронс заявил, что НАТО не готово к войне с Россией. Страны Альянса стараются избегать любых действий, которые могли бы втянуть их в открытое противостояние с Россией, считает генерал. По его словам, у Британии, к примеру, нет необходимых систем обороны на случай обострения конфликта с Россией. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.