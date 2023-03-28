Депутат Госдумы Тумусов предложил ускорить информирование семей о состоянии военных

29 марта 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Российские семьи хотят оперативнее получать информацию о состоянии своих родственников в зоне СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России необходимо усовершенствовать систему информирования семей, участвующих в спецоперации военнослужащих, о состоянии их родственника. Об этом беседе с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. «Информирование семей военнослужащих о состоянии здоровья и вообще о состоянии службы. Понятно, что всей открытости у военнослужащих не может быть, потому что это вопрос безопасности. Но как-то наладить системы информирования, те же письма, чтобы быстрее доставлялись и быстрее доходили до адресатов, чтобы люди знали, что с человеком. В Великую Отечественную войну были „треугольники“, которые оперативно доставлялись и были средством общения солдат», — сказал Федот Тумусов. Депутат Госдумы подчеркнул, что просьбы о подобной помощи он принимает напрямую от граждан, чьи родственники находятся в зоне спецоперации. «Семьи военнослужащих тоже испытывают всякого рода дискомфорт. Им тоже нужна психологическая помощь. Что касается детских садов, школ, питания детей, то это повсеместно решается», — объяснил он. Ранее в Госдуме предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск женам участников специальной военной операции с несовершеннолетними детьми. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России через несколько месяцев начнет работу государственный фонд по поддержке ветеранов и семей, погибших в ходе спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России необходимо усовершенствовать систему информирования семей, участвующих в спецоперации военнослужащих, о состоянии их родственника. Об этом беседе с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. «Информирование семей военнослужащих о состоянии здоровья и вообще о состоянии службы. Понятно, что всей открытости у военнослужащих не может быть, потому что это вопрос безопасности. Но как-то наладить системы информирования, те же письма, чтобы быстрее доставлялись и быстрее доходили до адресатов, чтобы люди знали, что с человеком. В Великую Отечественную войну были „треугольники“, которые оперативно доставлялись и были средством общения солдат», — сказал Федот Тумусов. Депутат Госдумы подчеркнул, что просьбы о подобной помощи он принимает напрямую от граждан, чьи родственники находятся в зоне спецоперации. «Семьи военнослужащих тоже испытывают всякого рода дискомфорт. Им тоже нужна психологическая помощь. Что касается детских садов, школ, питания детей, то это повсеместно решается», — объяснил он. Ранее в Госдуме предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск женам участников специальной военной операции с несовершеннолетними детьми. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России через несколько месяцев начнет работу государственный фонд по поддержке ветеранов и семей, погибших в ходе спецоперации.