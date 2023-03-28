28 марта 2023

Депутат Госдумы Тумусов предложил ускорить информирование семей о состоянии военных

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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень, ребенок, мобилизация, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Российские семьи хотят оперативнее получать информацию о состоянии своих родственников в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России необходимо усовершенствовать систему информирования семей, участвующих в спецоперации военнослужащих, о состоянии их родственника. Об этом беседе с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Информирование семей военнослужащих о состоянии здоровья и вообще о состоянии службы. Понятно, что всей открытости у военнослужащих не может быть, потому что это вопрос безопасности. Но как-то наладить системы информирования, те же письма, чтобы быстрее доставлялись и быстрее доходили до адресатов, чтобы люди знали, что с человеком. В Великую Отечественную войну были „треугольники“, которые оперативно доставлялись и были средством общения солдат», — сказал Федот Тумусов.

Депутат Госдумы подчеркнул, что просьбы о подобной помощи он принимает напрямую от граждан, чьи родственники находятся в зоне спецоперации. «Семьи военнослужащих тоже испытывают всякого рода дискомфорт. Им тоже нужна психологическая помощь. Что касается детских садов, школ, питания детей, то это повсеместно решается», — объяснил он.

Ранее в Госдуме предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск женам участников специальной военной операции с несовершеннолетними детьми. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России через несколько месяцев начнет работу государственный фонд по поддержке ветеранов и семей, погибших в ходе спецоперации.

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В России необходимо усовершенствовать систему информирования семей, участвующих в спецоперации военнослужащих, о состоянии их родственника. Об этом беседе с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. «Информирование семей военнослужащих о состоянии здоровья и вообще о состоянии службы. Понятно, что всей открытости у военнослужащих не может быть, потому что это вопрос безопасности. Но как-то наладить системы информирования, те же письма, чтобы быстрее доставлялись и быстрее доходили до адресатов, чтобы люди знали, что с человеком. В Великую Отечественную войну были „треугольники“, которые оперативно доставлялись и были средством общения солдат», — сказал Федот Тумусов. Депутат Госдумы подчеркнул, что просьбы о подобной помощи он принимает напрямую от граждан, чьи родственники находятся в зоне спецоперации. «Семьи военнослужащих тоже испытывают всякого рода дискомфорт. Им тоже нужна психологическая помощь. Что касается детских садов, школ, питания детей, то это повсеместно решается», — объяснил он. Ранее в Госдуме предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск женам участников специальной военной операции с несовершеннолетними детьми. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России через несколько месяцев начнет работу государственный фонд по поддержке ветеранов и семей, погибших в ходе спецоперации.
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