Журналист Херш: у Байдена новая заинтересованность насчет Украины

Журналист Херш: Байден помогает Зеленскому ради политических очков

29 марта 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

Байден вцепился в Украину, чтобы получить политические очки перед выборами в США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава США Джо Байден помогает лидеру Украины Владимиру Зеленскому ради политических очков, так как они сыграют важную роль в его переизбрании на пост президента в 2024 году. В этом уверен американский журналист-расследователь Сеймур Херш. «У Байдена все в порядке, но полноты власти нет. Он измотан. Ему около 80. В стране много проблем, которыми он не занимается. А президенты всегда считают войну большим плюсом. Участие в войне приносит тебе много [политических] очков. Так происходит всегда», — подчеркнул журналист в разговоре с RT. По его словам, Байден понимает, что он измотан и у него вряд ли будут преимущества перед другими кандидатами в президенты. По этой причине он выбрал помогать Украине в спецоперации «до конца», так как участие в конфликте такого масштаба принесет ему политические очки и у него будет больше шансов вновь оказаться на посту президента США. Ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон говорил о том, что Джо Байден ждет, что Россия проиграет в ходе спецоперации на Украине, при этом он «боится» победы Украины в этом конфликте. Он подчеркнул, что позиция Байдена заключается в поддержке обороны Украины, однако не для того, чтобы она была «слишком эффективной».

Глава США Джо Байден помогает лидеру Украины Владимиру Зеленскому ради политических очков, так как они сыграют важную роль в его переизбрании на пост президента в 2024 году. В этом уверен американский журналист-расследователь Сеймур Херш. «У Байдена все в порядке, но полноты власти нет. Он измотан. Ему около 80. В стране много проблем, которыми он не занимается. А президенты всегда считают войну большим плюсом. Участие в войне приносит тебе много [политических] очков. Так происходит всегда», — подчеркнул журналист в разговоре с RT. По его словам, Байден понимает, что он измотан и у него вряд ли будут преимущества перед другими кандидатами в президенты. По этой причине он выбрал помогать Украине в спецоперации «до конца», так как участие в конфликте такого масштаба принесет ему политические очки и у него будет больше шансов вновь оказаться на посту президента США. Ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон говорил о том, что Джо Байден ждет, что Россия проиграет в ходе спецоперации на Украине, при этом он «боится» победы Украины в этом конфликте. Он подчеркнул, что позиция Байдена заключается в поддержке обороны Украины, однако не для того, чтобы она была «слишком эффективной».