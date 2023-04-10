В Кремле не обсуждают пасхальное перемирие: главное к вечеру 10 апреля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается «пасхальное перемирие». Он пояснил, что Украина ранее отвергла предложение о перемирии с российской стороны. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 апреля.
- Песков заявил, что в Кремле не обсуждается перемирие на Пасху. Он объяснил, что никто не выдвигал России подобную инициативу. Кроме того, в прошлый раз, когда российская сторона выступила с предложением о рождественском перемирии, Киев отверг его, пояснил Песков. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов объяснил отказ от «пасхального перемирия». По его словам, Киевские власти никогда не соблюдали перемирия и не будут впредь.
- Секретарь СНБО Украины заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже ведут контрнаступление. По его словам, не стоит ждать никаких дат по планам наступления. Однако, по словам военного эксперта Романа Насонова, Украина не в силах начать контрнаступление в данный момент. Он пояснил, что в ВСУ наблюдается острый дефицит техники и обученного личного состава
- Минобороны России заявило о более 100 возвращенных из Киева пленных. В ведомстве уточнили, что возвращение 106 человек произошло в рамках обмена пленными с Украиной.
- По сообщениям американской газеты The Washington Post, украинцы находятся в панике из-за мобилизации на Украине. В материале указали, что агрессивные призывы явиться в армию пугают украинцев.
- Врио главы ДНР Денис Пушилин объяснил, почему задерживается освобождение Марьинки. По его словам, освобождение города затягивается из-за переброски Украиной новых резервов ВСУ. Также Пушилин заявил о взятии большей части Бахмута. Он пояснил, что под контролем российских сил находится более 75% города.
-
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что чуть не попал в плен в начале спецоперации. По его словам, половина министерства были бы в плену, если бы отправились в защищенный командный пункт (ЗКП) Минобороны Украины в Гомеле.
-
Минобороны РФ заявили об уничтожении 300 боевиков ВСУ, передает Пятый Канал. Уточняется, что наряду с живой силой противник потерял много военной техники.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!