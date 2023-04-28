Житель Артемовска Кузнецов: ВСУ били из танка по дому за отказ уехать на Украину

28 апреля 2023 в 07:06 Размер текста - 17 +

ВСУ стали бить из танка по дому, где находились мирные жители, заявил Кузнецов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ВСУ стреляли из танка по пятиэтажному дому в Артемовске (Бахмут) после того, как жители отказались выехать на территорию, которая находится под контролем Киева. Об этом сообщил местный житель Владимир Кузнецов, эвакуированный из города. «Мы жили в подвале, они нагрянули вместе с соцслужбами и выдвинули ультиматум: „Или мы забираем ребенка, или уезжай вместе с ребенком на Украину“. Как отказались выезжать на территорию Украины — подъезжает танк и начинает расстреливать. Именно ВСУ — с подвала в маленькие окошки видно украинские флаги», — передает слова Кузнецова РИА Новости. Он сообщил, что ВСУ насильно вывезли его внучку и дочь, однако многие жители остались в подвале пятиэтажки. После этого украинские военные стали бить из танка прямой наводкой по дому. Ранее эвакуированные из Артемовска семья Мальцевых рассказала, что ВСУ выгнали жителей пятиэтажки для того, чтобы заминировать здание перед отступлением. Российские военкоры сообщали, что украинские военные стали минировать и взрывать здания в Артемовске при приближении ВС РФ.

Бойцы ВСУ стреляли из танка по пятиэтажному дому в Артемовске (Бахмут) после того, как жители отказались выехать на территорию, которая находится под контролем Киева. Об этом сообщил местный житель Владимир Кузнецов, эвакуированный из города. «Мы жили в подвале, они нагрянули вместе с соцслужбами и выдвинули ультиматум: „Или мы забираем ребенка, или уезжай вместе с ребенком на Украину“. Как отказались выезжать на территорию Украины — подъезжает танк и начинает расстреливать. Именно ВСУ — с подвала в маленькие окошки видно украинские флаги», — передает слова Кузнецова РИА Новости. Он сообщил, что ВСУ насильно вывезли его внучку и дочь, однако многие жители остались в подвале пятиэтажки. После этого украинские военные стали бить из танка прямой наводкой по дому. Ранее эвакуированные из Артемовска семья Мальцевых рассказала, что ВСУ выгнали жителей пятиэтажки для того, чтобы заминировать здание перед отступлением. Российские военкоры сообщали, что украинские военные стали минировать и взрывать здания в Артемовске при приближении ВС РФ.