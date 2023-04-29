Житель Артемовска рассказал о минометных обстрелах жилых кварталов Житель Артемовска Чекалин: ВСУ ведут обстрел мирного населения Артемовска с 2022 года 30 апреля 2023 в 07:08 Размер текста - 17 + ВСУ почти год обстреливают мирных жителей Артемовска, рассказал Дмитрий Чекалин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) с июня 2022 года ведут обстрелы жилых районов Артемовска (Бахмута) из соседних кварталов с помощью блуждающих минометов. Об этом рассказал эвакуированный из города рабочий хлебокомбината Дмитрий Чекалин. «Я лично видел белые Mitsubishi, на них стоял миномет. Ездили в основном ночью. Это было — июнь, июль, август, сентябрь месяц [2022 года]», — рассказал Чекалин РИА Новости. Он уточнил, что военные были без опознавательных знаков. По словам рабочего, ВСУ также минируют Артемовск. В прошлом году Чекалин стал свидетелем гибели двух мирных человек от мины, установленной на гражданском объекте. Это не первый случай преступлений ВСУ. Ранее боевики выпустили ракеты по мирному населению в Брянской области, передает телеканал 360. Также украинские солдаты заминировали многоэтажное здание в Артемовске перед уходом из города. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с июня 2022 года ведут обстрелы жилых районов Артемовска (Бахмута) из соседних кварталов с помощью блуждающих минометов. Об этом рассказал эвакуированный из города рабочий хлебокомбината Дмитрий Чекалин. «Я лично видел белые Mitsubishi, на них стоял миномет. Ездили в основном ночью. Это было — июнь, июль, август, сентябрь месяц [2022 года]», — рассказал Чекалин РИА Новости. Он уточнил, что военные были без опознавательных знаков. По словам рабочего, ВСУ также минируют Артемовск. В прошлом году Чекалин стал свидетелем гибели двух мирных человек от мины, установленной на гражданском объекте. Это не первый случай преступлений ВСУ. Ранее боевики выпустили ракеты по мирному населению в Брянской области, передает телеканал 360. Также украинские солдаты заминировали многоэтажное здание в Артемовске перед уходом из города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям