29 апреля 2023

Житель Артемовска рассказал о минометных обстрелах жилых кварталов

Житель Артемовска Чекалин: ВСУ ведут обстрел мирного населения Артемовска с 2022 года
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Прямое попадание снаряда в жилой дом в центре Горловки. ДНР, горловка, обстрел, сво
ВСУ почти год обстреливают мирных жителей Артемовска, рассказал Дмитрий Чекалин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с июня 2022 года ведут обстрелы жилых районов Артемовска (Бахмута) из соседних кварталов с помощью блуждающих минометов. Об этом рассказал эвакуированный из города рабочий хлебокомбината Дмитрий Чекалин.

«Я лично видел белые Mitsubishi, на них стоял миномет. Ездили в основном ночью. Это было — июнь, июль, август, сентябрь месяц [2022 года]», — рассказал Чекалин РИА Новости. Он уточнил, что военные были без опознавательных знаков. По словам рабочего, ВСУ также минируют Артемовск. В прошлом году Чекалин стал свидетелем гибели двух мирных человек от мины, установленной на гражданском объекте.

Это не первый случай преступлений ВСУ. Ранее боевики выпустили ракеты по мирному населению в Брянской области, передает телеканал 360. Также украинские солдаты заминировали многоэтажное здание в Артемовске перед уходом из города.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с июня 2022 года ведут обстрелы жилых районов Артемовска (Бахмута) из соседних кварталов с помощью блуждающих минометов. Об этом рассказал эвакуированный из города рабочий хлебокомбината Дмитрий Чекалин. «Я лично видел белые Mitsubishi, на них стоял миномет. Ездили в основном ночью. Это было — июнь, июль, август, сентябрь месяц [2022 года]», — рассказал Чекалин РИА Новости. Он уточнил, что военные были без опознавательных знаков. По словам рабочего, ВСУ также минируют Артемовск. В прошлом году Чекалин стал свидетелем гибели двух мирных человек от мины, установленной на гражданском объекте. Это не первый случай преступлений ВСУ. Ранее боевики выпустили ракеты по мирному населению в Брянской области, передает телеканал 360. Также украинские солдаты заминировали многоэтажное здание в Артемовске перед уходом из города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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