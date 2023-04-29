Вооруженные силы Украины (ВСУ) с июня 2022 года ведут обстрелы жилых районов Артемовска (Бахмута) из соседних кварталов с помощью блуждающих минометов. Об этом рассказал эвакуированный из города рабочий хлебокомбината Дмитрий Чекалин.
«Я лично видел белые Mitsubishi, на них стоял миномет. Ездили в основном ночью. Это было — июнь, июль, август, сентябрь месяц [2022 года]», — рассказал Чекалин РИА Новости. Он уточнил, что военные были без опознавательных знаков. По словам рабочего, ВСУ также минируют Артемовск. В прошлом году Чекалин стал свидетелем гибели двух мирных человек от мины, установленной на гражданском объекте.
Это не первый случай преступлений ВСУ. Ранее боевики выпустили ракеты по мирному населению в Брянской области, передает телеканал 360. Также украинские солдаты заминировали многоэтажное здание в Артемовске перед уходом из города.
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