30 апреля 2023

В Индии оскорбились из-за выходки украинских властей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпасы. Западное вооружение. stock, артиллерия, ВСУ, stock
Украина попросила военную помощь от Индии, опубликовав карикатуру на богиню смерти Кали Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина, задела Индию, попросив военную помощь. Министерство обороны Украины выложило фотографии со взрывом в Крыму и карикатурой на индийскую богиню смерти Кали в образе Мерлин Монро. Об этом заявил старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта.

«Недавно замминистра иностранных дел Украины была в Дели, попросил поддержки у Индии. <…> На пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали. Это нападение на индуистские взгляды по всему миру», — написал Гута в twitter-аккаунте, реагируя на публикацию Минобороны Украины в Twitter.

К публикации он приложил две фотографии, которые выложили Минобороны Украины в своем аккаунте. На первой был изображен взрыв в Крыму, а на второй — карикатура на индийскую богиню смерти Кали. Минобороны Украины назвали эти фотографии произведениями искусства. Спустя время в МО Украины удалили фотографии.

В конце апреля в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что пожар произошел из-за атаки беспилотника, передает «Национальная служба новостей». Позже начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что атака на нефтебазу в Крыму является элементом подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина, задела Индию, попросив военную помощь. Министерство обороны Украины выложило фотографии со взрывом в Крыму и карикатурой на индийскую богиню смерти Кали в образе Мерлин Монро. Об этом заявил старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта. «Недавно замминистра иностранных дел Украины была в Дели, попросил поддержки у Индии. <…> На пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали. Это нападение на индуистские взгляды по всему миру», — написал Гута в twitter-аккаунте, реагируя на публикацию Минобороны Украины в Twitter. К публикации он приложил две фотографии, которые выложили Минобороны Украины в своем аккаунте. На первой был изображен взрыв в Крыму, а на второй — карикатура на индийскую богиню смерти Кали. Минобороны Украины назвали эти фотографии произведениями искусства. Спустя время в МО Украины удалили фотографии. В конце апреля в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что пожар произошел из-за атаки беспилотника, передает «Национальная служба новостей». Позже начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что атака на нефтебазу в Крыму является элементом подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...