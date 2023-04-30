В Индии оскорбились из-за выходки украинских властей

01 мая 2023 в 07:36 Размер текста - 17 +

Украина попросила военную помощь от Индии, опубликовав карикатуру на богиню смерти Кали Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина, задела Индию, попросив военную помощь. Министерство обороны Украины выложило фотографии со взрывом в Крыму и карикатурой на индийскую богиню смерти Кали в образе Мерлин Монро. Об этом заявил старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта. «Недавно замминистра иностранных дел Украины была в Дели, попросил поддержки у Индии. <…> На пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали. Это нападение на индуистские взгляды по всему миру», — написал Гута в twitter-аккаунте, реагируя на публикацию Минобороны Украины в Twitter. К публикации он приложил две фотографии, которые выложили Минобороны Украины в своем аккаунте. На первой был изображен взрыв в Крыму, а на второй — карикатура на индийскую богиню смерти Кали. Минобороны Украины назвали эти фотографии произведениями искусства. Спустя время в МО Украины удалили фотографии. В конце апреля в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что пожар произошел из-за атаки беспилотника, передает «Национальная служба новостей». Позже начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что атака на нефтебазу в Крыму является элементом подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина, задела Индию, попросив военную помощь. Министерство обороны Украины выложило фотографии со взрывом в Крыму и карикатурой на индийскую богиню смерти Кали в образе Мерлин Монро. Об этом заявил старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта. «Недавно замминистра иностранных дел Украины была в Дели, попросил поддержки у Индии. <…> На пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали. Это нападение на индуистские взгляды по всему миру», — написал Гута в twitter-аккаунте, реагируя на публикацию Минобороны Украины в Twitter. К публикации он приложил две фотографии, которые выложили Минобороны Украины в своем аккаунте. На первой был изображен взрыв в Крыму, а на второй — карикатура на индийскую богиню смерти Кали. Минобороны Украины назвали эти фотографии произведениями искусства. Спустя время в МО Украины удалили фотографии. В конце апреля в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что пожар произошел из-за атаки беспилотника, передает «Национальная служба новостей». Позже начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что атака на нефтебазу в Крыму является элементом подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению.