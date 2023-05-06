Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля, в котором ехал писатель Захар Прилепин. Об этом сообщили в СКР.
«На место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении, опубликованном
Машина Прилепина была взорвана на трассе в Нижегородской области, возле города Бор. Водитель погиб на месте. Прилепина с травмами доставили в больницу. Решается вопрос о его транспортировке вертолетом в Москву.
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