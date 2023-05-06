По факту подрыва машины с Прилепиным возбуждено уголовное дело. Видео

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Водитель автомобиля погиб на месте
Водитель автомобиля погиб на месте Фото:
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В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля, в котором ехал писатель Захар Прилепин. Об этом сообщили в СКР.

«На место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Машина Прилепина была взорвана на трассе в Нижегородской области, возле города Бор. Водитель погиб на месте. Прилепина с травмами доставили в больницу. Решается вопрос о его транспортировке вертолетом в Москву.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля, в котором ехал писатель Захар Прилепин. Об этом сообщили в СКР. «На место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Машина Прилепина была взорвана на трассе в Нижегородской области, возле города Бор. Водитель погиб на месте. Прилепина с травмами доставили в больницу. Решается вопрос о его транспортировке вертолетом в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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