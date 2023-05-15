СК РФ предъявил обвинения мужу Блиновской 15 мая 2023 в 17:52 Размер текста - 17 + Елена Блиновская привлекла мужа для финансовых махинаций, заявили в СК РФ Фото: Вадим Тараканов/ТАСС новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение мужу блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской за соучастие в схемах для уклонения от уплаты налогов. Следствие намерено подать прошение об избрании ему меры пресечения. «Для совершения преступления Блиновская в качестве соучастников преступления, выполняющих роль пособников, привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. <…> В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании Блиновскому меры пресечения», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале . Уточняется, что в данный момент следствие также устанавливает причастность фигурантов и посредников дела Блиновской к совершению других экономических преступлений. Ранее Блиновскую задержали на белорусской границе, когда она пыталась покинуть Россию. Причиной задержания стали подозрения в уклонении от уплаты налогов, напоминает «Утро.ру». Позже СК РФ предъявил блогеру обвинения, пишет «Царьград». Спустя время отец автора «Марафона желаний» Олег Останин обвинил во всех финансовых преступлениях мужа Блиновской, сказав, что ее подставили, пишут «Дни.ру». Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение мужу блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской за соучастие в схемах для уклонения от уплаты налогов. Следствие намерено подать прошение об избрании ему меры пресечения. «Для совершения преступления Блиновская в качестве соучастников преступления, выполняющих роль пособников, привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. <…> В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании Блиновскому меры пресечения», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что в данный момент следствие также устанавливает причастность фигурантов и посредников дела Блиновской к совершению других экономических преступлений. Ранее Блиновскую задержали на белорусской границе, когда она пыталась покинуть Россию. Причиной задержания стали подозрения в уклонении от уплаты налогов, напоминает «Утро.ру». Позже СК РФ предъявил блогеру обвинения, пишет «Царьград». Спустя время отец автора «Марафона желаний» Олег Останин обвинил во всех финансовых преступлениях мужа Блиновской, сказав, что ее подставили, пишут «Дни.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям