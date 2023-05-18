Верховный суд объяснил, когда призывника можно оправдать за уход из военной части

Верховный суд: незаконно призванный гражданин может быть оправдан за оставление военной части
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Гражданина можно оправдать за уход из военной части, передает Верховный суд России Фото:
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Призыв — 2023

Гражданина, который был незаконно призван на военную службу, следует оправдать, если он покинул часть. Об этом сообщает Верховный суд России.

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«[Если гражданин] поступил на военную службу с нарушением им установленных законом то содеянное таким лицом следует квалифицировать по соответствующим статьям главы 33 УК РФ», — сказано в постановлении Верховного суда, передает РАПСИ. Таким образом, если незаконно призванный гражданин покинул самовольно часть, то его следует оправдать. Это работает только в том случае, если человек не совершил преступления.

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале военных сборов 10 мая. На них призываются граждане, которые находятся в запасе. Не подлежат призыву на военные сборы сотрудники и гражданские служащие правоохранительных органов, а также противопожарной службы, передает «Национальная служба новостей».

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Гражданина, который был незаконно призван на военную службу, следует оправдать, если он покинул часть. Об этом сообщает Верховный суд России. «[Если гражданин] поступил на военную службу с нарушением им установленных законом то содеянное таким лицом следует квалифицировать по соответствующим статьям главы 33 УК РФ», — сказано в постановлении Верховного суда, передает РАПСИ. Таким образом, если незаконно призванный гражданин покинул самовольно часть, то его следует оправдать. Это работает только в том случае, если человек не совершил преступления. Президент России Владимир Путин подписал указ о начале военных сборов 10 мая. На них призываются граждане, которые находятся в запасе. Не подлежат призыву на военные сборы сотрудники и гражданские служащие правоохранительных органов, а также противопожарной службы, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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