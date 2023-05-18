Верховный суд объяснил, когда призывника можно оправдать за уход из военной части

Гражданина, который был незаконно призван на военную службу, следует оправдать, если он покинул часть. Об этом сообщает Верховный суд России.
«[Если гражданин] поступил на военную службу с нарушением им установленных законом то содеянное таким лицом следует квалифицировать по соответствующим статьям главы 33 УК РФ», — сказано в постановлении Верховного суда, передает РАПСИ. Таким образом, если незаконно призванный гражданин покинул самовольно часть, то его следует оправдать. Это работает только в том случае, если человек не совершил преступления.
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале военных сборов 10 мая. На них призываются граждане, которые находятся в запасе. Не подлежат призыву на военные сборы сотрудники и гражданские служащие правоохранительных органов, а также противопожарной службы, передает «Национальная служба новостей».
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