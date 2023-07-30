Директор по развитию экосервиса объяснил, что мешает эффективному тушению пожаров

Эколог Чикин обвинил бюрократию в низкой эффективности тушения пожаров

Моделирование динамики пожаров работает со сбоями, сказал Александр Чикин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бюрократия мешает взаимодействию между ведомствами. Она способствует перекладыванию ответственности и недостаточно эффективной работе по тушению и предотвращению пожаров. Об этом URA.RU сообщил директор по устойчивому развитию и цифровизации экосервиса «Сохрани лес» Александр Чикин.

«Существуют точки роста, зависящие от бюрократии. К примеру, зоны обнаружения и тушения лесных пожаров, определяемые региональными Лесными планами, приказами Рослесхоза, порядком космического и наземного зондирования, требуют значительной консолидации между собой. Отсутствие такой консолидации зачастую ведет к перекладыванию ответственности, когда одно ведомство надеется на решительные действия другого, и в итоге ни одно из них не проявляет должного внимания», — сказал Александр Чикин.

Некоторые информационные сервисы работают недостаточно эффективно, отметил эксперт. «Проблемы бюрократии наслаиваются на сбои в работе информационных алгоритмов. Многие модули системы Рослесхоза, задачи которых — моделирование динамики развития возгорания, координация с региональными ведомствами и та же грозопеленгация, не функционируют вовсе или функционируют со сбоями», — объяснил собеседник агентства.

Для того, чтобы огонь нанес минимальный ущерб, власти должны выстроить систему по оперативному выявлению пожаров и тушить их на начальном этапе, подчеркнул зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Саха (Якутия) Егор Борисов. Власти же пытаются решить проблему, отключая электричество при изменении ветра. Региональным властям также мешает избыточная осторожность в вопросе борьбы с лесными пожарами, отметил эколог Асхат Каюмов.