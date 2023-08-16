Собянин раскрыл состояние дагестанцев, прилетевших в Москву на лечение

Собянин: больницы Москвы приняли пострадавших после взрыва в Махачкале
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, собянин сергей
Собянин сообщил, что шесть человек находятся в тяжелом состоянии Фото:
новость из сюжета
Взрыв на АЗС в Махачкале

В Москву из Дагестана прилетели 16 человек, пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

«Сегодня ночью из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них трое детей. <… > Шесть человек, в том числе двое детей, в очень тяжелом состоянии», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Как уточнил глава города, они находятся в Боткинской больнице, ГКБ им. Иноземцева, институте Склифосовского и больнице имени Сперанского.

По словам Собянина, врачи делают все для скорейшего выздоровления пострадавших при взрыве. В частности, им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

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В Москву из Дагестана прилетели 16 человек, пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии. «Сегодня ночью из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них трое детей. <… > Шесть человек, в том числе двое детей, в очень тяжелом состоянии», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Как уточнил глава города, они находятся в Боткинской больнице, ГКБ им. Иноземцева, институте Склифосовского и больнице имени Сперанского. По словам Собянина, врачи делают все для скорейшего выздоровления пострадавших при взрыве. В частности, им оказывают психологическую и медицинскую помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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