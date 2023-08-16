Собянин раскрыл состояние дагестанцев, прилетевших в Москву на лечение

Собянин: больницы Москвы приняли пострадавших после взрыва в Махачкале

16 августа 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Собянин сообщил, что шесть человек находятся в тяжелом состоянии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале В Москву из Дагестана прилетели 16 человек, пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии. «Сегодня ночью из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них трое детей. <… > Шесть человек, в том числе двое детей, в очень тяжелом состоянии», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале . Как уточнил глава города, они находятся в Боткинской больнице, ГКБ им. Иноземцева, институте Склифосовского и больнице имени Сперанского. По словам Собянина, врачи делают все для скорейшего выздоровления пострадавших при взрыве. В частности, им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

В Москву из Дагестана прилетели 16 человек, пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии. «Сегодня ночью из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них трое детей. <… > Шесть человек, в том числе двое детей, в очень тяжелом состоянии», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Как уточнил глава города, они находятся в Боткинской больнице, ГКБ им. Иноземцева, институте Склифосовского и больнице имени Сперанского. По словам Собянина, врачи делают все для скорейшего выздоровления пострадавших при взрыве. В частности, им оказывают психологическую и медицинскую помощь.