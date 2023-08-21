В Белгородской области от удара ВСУ пострадали автомобили и дома

21 августа 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Два автомобиля посечены осколками после удара БПЛА ВСУ, заявил Вячеслав Гладков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате атаки беспилотника в Белгородской области, были повреждены автомобили и дома. Система противовоздушной обороны сработала, сбив БПЛА в районе Белгорода. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «Есть незначительные повреждения фасадов и оконных остеклений в трех частных домовладениях в селе Никольское, а также посечены два автомобиля», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что беспилотник был сбит силами ПВО в районе Белгорода. По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют, заключил Гладков. Ранее стало известно, что в Белгородской области был сбит БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Ведомство подтвердило, что силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА в этом регионе, отметив, что это был беспилотник самолетного типа.

В результате атаки беспилотника в Белгородской области, были повреждены автомобили и дома. Система противовоздушной обороны сработала, сбив БПЛА в районе Белгорода. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «Есть незначительные повреждения фасадов и оконных остеклений в трех частных домовладениях в селе Никольское, а также посечены два автомобиля», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что беспилотник был сбит силами ПВО в районе Белгорода. По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют, заключил Гладков. Ранее стало известно, что в Белгородской области был сбит БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Ведомство подтвердило, что силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА в этом регионе, отметив, что это был беспилотник самолетного типа.