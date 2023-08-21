В Белгородской области от удара ВСУ пострадали автомобили и дома

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Разное. Курган, разбитое стекло, авария, дверца автомобиля, автокража
Два автомобиля посечены осколками после удара БПЛА ВСУ, заявил Вячеслав Гладков Фото:
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В результате атаки беспилотника в Белгородской области, были повреждены автомобили и дома. Система противовоздушной обороны сработала, сбив БПЛА в районе Белгорода. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Есть незначительные повреждения фасадов и оконных остеклений в трех частных домовладениях в селе Никольское, а также посечены два автомобиля», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что беспилотник был сбит силами ПВО в районе Белгорода. По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют, заключил Гладков.

Ранее стало известно, что в Белгородской области был сбит БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Ведомство подтвердило, что силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА в этом регионе, отметив, что это был беспилотник самолетного типа.

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В результате атаки беспилотника в Белгородской области, были повреждены автомобили и дома. Система противовоздушной обороны сработала, сбив БПЛА в районе Белгорода. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «Есть незначительные повреждения фасадов и оконных остеклений в трех частных домовладениях в селе Никольское, а также посечены два автомобиля», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что беспилотник был сбит силами ПВО в районе Белгорода. По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют, заключил Гладков. Ранее стало известно, что в Белгородской области был сбит БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Ведомство подтвердило, что силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА в этом регионе, отметив, что это был беспилотник самолетного типа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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