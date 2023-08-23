Россия выполнила договоренности с Саудовской Аравией по сокращению экспорта нефти

23 августа 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

Россия выполнила свои обязательства по сокращению экспорта нефти Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Россия сократила экспорт нефти, выполняя договоренности с Саудовской Аравией. Это помогло странам поддерживать рыночные цены на углеводородное сырье. К такому выводу пришли международные эксперты. «Морской экспорт российской нефти сократился в августе до минимума этого года и составил 2,94 млн баррелей в сутки (б/с). Сокращение является частью совместных с Саудовской Аравией усилий по поддержанию цен на нефть: Эр-Рияд в июле и августе добровольно сократил добычу сырья на 1 млн б/с», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на оценки экспертов. По данным издания, Россия полностью выполнила договоренности о сокращении добычи нефти. Экспорт опускался ниже текущего уровня только в декабре 2022 года, когда на Западе ввели потолок цен на российскую нефть. Ранее принц Саудовской Аравии, министр энергетики Абдулазиз бин Салман заявил, что его страна намерена поддерживать Россию как члена Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), несмотря на ужесточение западных санкций. Принц подчеркнул, что политику следует держать подальше от ОПЕК.

Россия сократила экспорт нефти, выполняя договоренности с Саудовской Аравией. Это помогло странам поддерживать рыночные цены на углеводородное сырье. К такому выводу пришли международные эксперты. «Морской экспорт российской нефти сократился в августе до минимума этого года и составил 2,94 млн баррелей в сутки (б/с). Сокращение является частью совместных с Саудовской Аравией усилий по поддержанию цен на нефть: Эр-Рияд в июле и августе добровольно сократил добычу сырья на 1 млн б/с», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на оценки экспертов. По данным издания, Россия полностью выполнила договоренности о сокращении добычи нефти. Экспорт опускался ниже текущего уровня только в декабре 2022 года, когда на Западе ввели потолок цен на российскую нефть. Ранее принц Саудовской Аравии, министр энергетики Абдулазиз бин Салман заявил, что его страна намерена поддерживать Россию как члена Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), несмотря на ужесточение западных санкций. Принц подчеркнул, что политику следует держать подальше от ОПЕК.