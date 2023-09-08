Депутат Госдумы Романов раскрыл, когда МЧС нужна помощь с расследованием причин пожаров

Депутат Госдумы Романов: в суде недостаточно заключения МЧС по пожарам

08 сентября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Следственный комитет подключается к расследованию пожаров, если был нанесен ущерб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 МЧС России первыми расследуют причины лесных пожаров, но в случае со спорными ситуациями могут привлекать независимых экспертов. Об этом сообщил URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов. «В МЧС есть органы дознания, которые всегда исследуют причину пожара, проводят необходимые экспертизы. У них есть соответствующие полномочия. Если нанесен ущерб, уже следственные органы и Следственный комитет подключаются», — сказал Михаил Романов. По его словам, если дело о пожаре дошло до суда, для исключения спорных ситуаций, могут привлекать независимых экспертов. «Первичное дознание проводит МЧС России. Никто их полномочия подменить не может: ни субъект Федерации, никакой иной орган. Независимые специалисты могут быть полезны для суда, если возникли какие-то спорные вопросы», — объяснил депутат. Директор АНО «Зеленая цивилизация», экс-министр лесного хозяйства Ульяновской области Дмитрий Федоров, отметил, что регионы должны нести ответственность за лесные пожары и оперативно координировать свои действия внутри своих структур. Дознаватели МЧС допускают ошибки из-за субъективных оценочных и противоречивых мнений. Также на их решения могут влиять третьи стороны. При этом за дачу ложной экспертизы дознаватель МЧС может получить до 15 лет лишения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

МЧС России первыми расследуют причины лесных пожаров, но в случае со спорными ситуациями могут привлекать независимых экспертов. Об этом сообщил URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов. «В МЧС есть органы дознания, которые всегда исследуют причину пожара, проводят необходимые экспертизы. У них есть соответствующие полномочия. Если нанесен ущерб, уже следственные органы и Следственный комитет подключаются», — сказал Михаил Романов. По его словам, если дело о пожаре дошло до суда, для исключения спорных ситуаций, могут привлекать независимых экспертов. «Первичное дознание проводит МЧС России. Никто их полномочия подменить не может: ни субъект Федерации, никакой иной орган. Независимые специалисты могут быть полезны для суда, если возникли какие-то спорные вопросы», — объяснил депутат. Директор АНО «Зеленая цивилизация», экс-министр лесного хозяйства Ульяновской области Дмитрий Федоров, отметил, что регионы должны нести ответственность за лесные пожары и оперативно координировать свои действия внутри своих структур. Дознаватели МЧС допускают ошибки из-за субъективных оценочных и противоречивых мнений. Также на их решения могут влиять третьи стороны. При этом за дачу ложной экспертизы дознаватель МЧС может получить до 15 лет лишения свободы.