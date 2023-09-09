09 сентября 2023

WP сообщила о сложностях Белого дома в «выбивании» денег для Украины

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, белый дом, сша, вашингтон, америка
Законодатели критикуют Белый дом за то, что он не предлагает ни целей, ни сроков по вопоросу оказания помощи Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Администрации президента США Джо Байдена стало все сложнее «выбивать» у американских законодателей средства из бюджета для помощи Украине. Об этом написала журналистка Эбигейл Хауслонер.

«Во многом это [сложность с выделением средств] связано с республиканцами, среди которых становится все популярнее идея отказа от отправки Киеву значительных средств. Законодатели-республиканцы критикуют Белый дом за то, что он не предлагает Конгрессу „ни внятной стратегии, ни цели, ни сроков“ по вопросу оказания Украине американской помощи», — сообщила журналистка газеты The Washington Post.

Бюджет США, который был направлен на военную помощь Киеву в борьбе с Россией, будет исчерпан к сентябрю этого года, писали журналисты The New York Times. По словам представителя Пентагона Клиффа Купчана, партия артиллерийских снарядов и ракет для Киева — это последняя попытка.

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Администрации президента США Джо Байдена стало все сложнее «выбивать» у американских законодателей средства из бюджета для помощи Украине. Об этом написала журналистка Эбигейл Хауслонер. «Во многом это [сложность с выделением средств] связано с республиканцами, среди которых становится все популярнее идея отказа от отправки Киеву значительных средств. Законодатели-республиканцы критикуют Белый дом за то, что он не предлагает Конгрессу „ни внятной стратегии, ни цели, ни сроков“ по вопросу оказания Украине американской помощи», — сообщила журналистка газеты The Washington Post. Бюджет США, который был направлен на военную помощь Киеву в борьбе с Россией, будет исчерпан к сентябрю этого года, писали журналисты The New York Times. По словам представителя Пентагона Клиффа Купчана, партия артиллерийских снарядов и ракет для Киева — это последняя попытка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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