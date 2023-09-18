Путин обратился к вдове поэта Добронравова Пахмутовой

Глава российского государства Владимир Путин обратился со словами соболезнования к вдове известного поэта Николая Добронравова — Александре Николаевне Пахмутовой. В своем послании президент отметил, что уход Добронравова стал большой потерей для России и всех ее граждан.
«Уважаемая Александра Николаевна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга — Николая Николаевича Добронравова», — говорится в послании Владимира Путина на официальном сайте Кремля. Президент добавил, что Добронравов был одним из выдающихся сынов отечества, чье творчество было поистине народным.
Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет после продолжительной болезни. Он был автором таких песен, как «Как молоды мы были» и «Трус не играет в хоккей». Скорбная весть распространилась по всему музыкальному сообществу. В последние времена поэт испытывал затруднения с передвижением и многие часы проводил в санатории вместе со своей женой, передают «Дни.ру».
Глава российского государства Владимир Путин обратился со словами соболезнования к вдове известного поэта Николая Добронравова — Александре Николаевне Пахмутовой. В своем послании президент отметил, что уход Добронравова стал большой потерей для России и всех ее граждан. «Уважаемая Александра Николаевна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга — Николая Николаевича Добронравова», — говорится в послании Владимира Путина на официальном сайте Кремля. Президент добавил, что Добронравов был одним из выдающихся сынов отечества, чье творчество было поистине народным. Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет после продолжительной болезни. Он был автором таких песен, как «Как молоды мы были» и «Трус не играет в хоккей». Скорбная весть распространилась по всему музыкальному сообществу. В последние времена поэт испытывал затруднения с передвижением и многие часы проводил в санатории вместе со своей женой, передают «Дни.ру».