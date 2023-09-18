Путин обратился к вдове поэта Добронравова Пахмутовой

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Николай Добронравов и Александра Пахмутова (архив). Магнитогорск, добронравов николай, пахмутова александра
Владимир Путин выразил соболезнования вдове Николая Добронравова Фото:

Глава российского государства Владимир Путин обратился со словами соболезнования к вдове известного поэта Николая Добронравова — Александре Николаевне Пахмутовой. В своем послании президент отметил, что уход Добронравова стал большой потерей для России и всех ее граждан.

«Уважаемая Александра Николаевна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга — Николая Николаевича Добронравова», — говорится в послании Владимира Путина на официальном сайте Кремля. Президент добавил, что Добронравов был одним из выдающихся сынов отечества, чье творчество было поистине народным.

Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет после продолжительной болезни. Он был автором таких песен, как «Как молоды мы были» и «Трус не играет в хоккей». Скорбная весть распространилась по всему музыкальному сообществу. В последние времена поэт испытывал затруднения с передвижением и многие часы проводил в санатории вместе со своей женой, передают «Дни.ру».

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Глава российского государства Владимир Путин обратился со словами соболезнования к вдове известного поэта Николая Добронравова — Александре Николаевне Пахмутовой. В своем послании президент отметил, что уход Добронравова стал большой потерей для России и всех ее граждан. «Уважаемая Александра Николаевна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга — Николая Николаевича Добронравова», — говорится в послании Владимира Путина на официальном сайте Кремля. Президент добавил, что Добронравов был одним из выдающихся сынов отечества, чье творчество было поистине народным. Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет после продолжительной болезни. Он был автором таких песен, как «Как молоды мы были» и «Трус не играет в хоккей». Скорбная весть распространилась по всему музыкальному сообществу. В последние времена поэт испытывал затруднения с передвижением и многие часы проводил в санатории вместе со своей женой, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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