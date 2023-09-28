Военный заявил, что конфликт на Украине замораживать нельзя

Военный Дандыкин: заморозка конфликта поможет ВСУ перехватить инициативу

28 сентября 2023 в 08:22 Размер текста - 17 +

Заморозка конфликта позволит ВСУ перейти к обороне Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несмотря на ухудшение погодных условий, конфликт на Украине замораживать нельзя. Передышка позволит украинским солдатам перейти в оборону. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «О заморозке конфликта речи не идет, поскольку это пойдет на пользу Вооруженным силам Украины (ВСУ). <…> Нельзя допустить, чтобы противник перехватил инициативу [перейдя в оборону]», — подчеркнул Василий Дандыкин в разговоре с «Лента.ру». Военный напомнил, что в прошлом году украинские солдаты смогли передислоцироваться. Тем не менее спикер допустил, что бои между сторонами конфликта из-за наступления холодов не будут такими ожесточенными. Американские журналисты предполагали, что непогода станет для ВСУ следующим врагом. Она помешает Киеву прорвать оборону РФ. В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский говорил, что контрнаступление продолжится, несмотря на погоду. В США дали срок контрнаступлению в 1,5 месяца в связи с предстоящим похолоданием, передает «Национальная служба новостей».

Несмотря на ухудшение погодных условий, конфликт на Украине замораживать нельзя. Передышка позволит украинским солдатам перейти в оборону. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «О заморозке конфликта речи не идет, поскольку это пойдет на пользу Вооруженным силам Украины (ВСУ). <…> Нельзя допустить, чтобы противник перехватил инициативу [перейдя в оборону]», — подчеркнул Василий Дандыкин в разговоре с «Лента.ру». Военный напомнил, что в прошлом году украинские солдаты смогли передислоцироваться. Тем не менее спикер допустил, что бои между сторонами конфликта из-за наступления холодов не будут такими ожесточенными. Американские журналисты предполагали, что непогода станет для ВСУ следующим врагом. Она помешает Киеву прорвать оборону РФ. В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский говорил, что контрнаступление продолжится, несмотря на погоду. В США дали срок контрнаступлению в 1,5 месяца в связи с предстоящим похолоданием, передает «Национальная служба новостей».