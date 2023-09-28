Военный заявил, что конфликт на Украине замораживать нельзя

Военный Дандыкин: заморозка конфликта поможет ВСУ перехватить инициативу
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Заморозка конфликта позволит ВСУ перейти к обороне Фото:
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Несмотря на ухудшение погодных условий, конфликт на Украине замораживать нельзя. Передышка позволит украинским солдатам перейти в оборону. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«О заморозке конфликта речи не идет, поскольку это пойдет на пользу Вооруженным силам Украины (ВСУ). <…> Нельзя допустить, чтобы противник перехватил инициативу [перейдя в оборону]», — подчеркнул Василий Дандыкин в разговоре с «Лента.ру». Военный напомнил, что в прошлом году украинские солдаты смогли передислоцироваться. Тем не менее спикер допустил, что бои между сторонами конфликта из-за наступления холодов не будут такими ожесточенными.

Американские журналисты предполагали, что непогода станет для ВСУ следующим врагом. Она помешает Киеву прорвать оборону РФ. В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский говорил, что контрнаступление продолжится, несмотря на погоду. В США дали срок контрнаступлению в 1,5 месяца в связи с предстоящим похолоданием, передает «Национальная служба новостей».

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Несмотря на ухудшение погодных условий, конфликт на Украине замораживать нельзя. Передышка позволит украинским солдатам перейти в оборону. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «О заморозке конфликта речи не идет, поскольку это пойдет на пользу Вооруженным силам Украины (ВСУ). <…> Нельзя допустить, чтобы противник перехватил инициативу [перейдя в оборону]», — подчеркнул Василий Дандыкин в разговоре с «Лента.ру». Военный напомнил, что в прошлом году украинские солдаты смогли передислоцироваться. Тем не менее спикер допустил, что бои между сторонами конфликта из-за наступления холодов не будут такими ожесточенными. Американские журналисты предполагали, что непогода станет для ВСУ следующим врагом. Она помешает Киеву прорвать оборону РФ. В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский говорил, что контрнаступление продолжится, несмотря на погоду. В США дали срок контрнаступлению в 1,5 месяца в связи с предстоящим похолоданием, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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