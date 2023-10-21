Politico: сотни сотрудников ЕС выступили с протестом против Урсулы фон дер Ляйен

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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен, stock
Урсула фон дер Ляйен вызвала гнев у сотрудников Евросоюза, пишет Politico Фото:

Неоправданная предвзятость по отношению к Израилю со стороны председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызвала масштабный протест сотрудников Европейского союза (ЕС), в поддержку которого выступило 798 сотрудников. Об этом пишет издание Politico.

«Группа сотрудников ЕС выразила свое недовольство фон дер Ляйен в открытом письме. Текст был подписан 798 сотрудниками», — говорится в материале издания. Там добавили, что это свидетельствует о возникающем внутреннем разрыве в европейском сообществе в связи с конфликтом на Украине. Подписавшиеся сотрудники работают в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе и в посольствах по всему миру.

В письме указывается, что она поставила на первое место право Израиля на самооборону после атаки ХАМАСа и пренебрегла упоминанием решения о создании двух государств, которое является ключевой позицией ЕС. Критики обвиняют фон дер Ляйен в представлении личных взглядов и несбалансированности в ее подходе к кризису на Ближнем Востоке, заключил автор материала.

Глава Евросовета Шарль Мишель также вступил в ссору с Урсулой фон дер Ляйен из-за Украины и борьбы за власть в Европе. Мишель также критикует внешнеполитические инициативы фон дер Ляйен. Еврокомиссия реагировала гневно на заявления о скором вступлении Украины в союз.

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Неоправданная предвзятость по отношению к Израилю со стороны председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызвала масштабный протест сотрудников Европейского союза (ЕС), в поддержку которого выступило 798 сотрудников. Об этом пишет издание Politico. «Группа сотрудников ЕС выразила свое недовольство фон дер Ляйен в открытом письме. Текст был подписан 798 сотрудниками», — говорится в материале издания. Там добавили, что это свидетельствует о возникающем внутреннем разрыве в европейском сообществе в связи с конфликтом на Украине. Подписавшиеся сотрудники работают в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе и в посольствах по всему миру. В письме указывается, что она поставила на первое место право Израиля на самооборону после атаки ХАМАСа и пренебрегла упоминанием решения о создании двух государств, которое является ключевой позицией ЕС. Критики обвиняют фон дер Ляйен в представлении личных взглядов и несбалансированности в ее подходе к кризису на Ближнем Востоке, заключил автор материала. Глава Евросовета Шарль Мишель также вступил в ссору с Урсулой фон дер Ляйен из-за Украины и борьбы за власть в Европе. Мишель также критикует внешнеполитические инициативы фон дер Ляйен. Еврокомиссия реагировала гневно на заявления о скором вступлении Украины в союз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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