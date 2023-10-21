Зарплата участников СВО выросла до 210 тысяч рублей

С 1 октября была проиндексирована зарплата у участников спецоперации. Теперь она составляет 210 тысяч рублей. Об этом заявила замминистра обороны России Татьяна Шевцова.
«Учитывая, что 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 10,5 процента, ежемесячные денежные выплаты участникам специальной военной операции составят от 210 тысяч рублей в месяц», — передает газета «Красная звезда» слова Татьяны Шевцовой.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что контрактники в зоне спецоперации получают от 204 тысяч рублей в месяц. Повышение зарплаты зависит от выслуги лет, воинского звания и должности. Участниками спецоперации являются также добровольцы и мобилизованные.
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