Зарплата участников СВО выросла до 210 тысяч рублей

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, перчатки, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Всем участникам спецоперации подняли зарплату до 210 тысяч рублей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С 1 октября была проиндексирована зарплата у участников спецоперации. Теперь она составляет 210 тысяч рублей. Об этом заявила замминистра обороны России Татьяна Шевцова.

«Учитывая, что 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 10,5 процента, ежемесячные денежные выплаты участникам специальной военной операции составят от 210 тысяч рублей в месяц», — передает газета «Красная звезда» слова Татьяны Шевцовой.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что контрактники в зоне спецоперации получают от 204 тысяч рублей в месяц. Повышение зарплаты зависит от выслуги лет, воинского звания и должности. Участниками спецоперации являются также добровольцы и мобилизованные.

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С 1 октября была проиндексирована зарплата у участников спецоперации. Теперь она составляет 210 тысяч рублей. Об этом заявила замминистра обороны России Татьяна Шевцова. «Учитывая, что 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 10,5 процента, ежемесячные денежные выплаты участникам специальной военной операции составят от 210 тысяч рублей в месяц», — передает газета «Красная звезда» слова Татьяны Шевцовой. Ранее Минобороны РФ сообщало, что контрактники в зоне спецоперации получают от 204 тысяч рублей в месяц. Повышение зарплаты зависит от выслуги лет, воинского звания и должности. Участниками спецоперации являются также добровольцы и мобилизованные.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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