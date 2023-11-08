Путин провел совещание с членами правительства: главные заявления президента

Путин поручил «Газпрому» создать план газификации Белогорска и Биробиджана

08 ноября 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал ряд поручений членам правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в ходе которого российский лидер дал множество поручений. Например, глава государства заявил, что «Газпрому» нужно утвердить график по газификации городов Дальневосточного федерального округа. URA.RU приводит главные заявления с заседания. Путин поручил «Газпрому» разработать и утвердить дорожную карту по газификации Белогорска Амурской области, и по подключению Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года. По словам президента, план должен быть создан с учетом реализации газопроводов «Восточной системы газоснабжения».

Кроме того, правительству, «Газпрому» и Роснефти было поручено определиться с поставщиком газа в Хабаровском крае. Он подчеркнул, что с октября 2025 года должны быть заключены соответствующие договоры.

Глава государства приказал принять временные меры по обмену замороженных российских активов. Также Путин подписал соответствующий указ, позволяющий обменивать заблокированные средства инвесторов РФ с иностранными.

Российский лидер заявил о необходимости утвердить планы социально-экономического развития городов ДВФО до 2030 года. Также он поручил создать план по переселению граждан округа из аварийного жилья.

Также на заседании Путин заявил об изменениях в защите граждан от долговых нагрузок. По его словам, нужно, чтобы каждый россиянин понимал, что эти меры направлены на защиту интересов общественности.

В ходе заседания с правительством президент поручил продлить функционирование Особой экономической зоны в Магадане до 31 декабря 2046 года. Властям региона и кабмину также было поручено историко-культурный «Музей памяти» на Колыме к 2030 году.

Российский лидер поручил представить идеи по созданию единого морского коридора между Северо-Западным федеральным округом и ДВФО для транспортировки груза. Также гумкоридор нужен для транзита экспортных грузов по Северному морскому пути.

Правительству и Минобороны России поручили представить предложения по возобновлению авиасообщения между Хабаровским краем и Комсомольском-на-Амуре. Путин также призвал предусмотреть реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэродрома в городе.

Помимо этого глава РФ заявил, что кабмину и органам исполнительной власти Забайкальского и Хабаровского краев нужно рассмотреть вопрос создания упрощенного КПП через российско-китайскую границу. Доклад о создании погранперехода Староцурухайтуй — Хэйшаньтоу должен быть готов к 15 марта 2024 года.

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в ходе которого российский лидер дал множество поручений. Например, глава государства заявил, что «Газпрому» нужно утвердить график по газификации городов Дальневосточного федерального округа. URA.RU приводит главные заявления с заседания.