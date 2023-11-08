Путин поручил переселить жителей ДВФО из аварийного жилья

Президент России Владимир Путин поручил утвердить дорожные карты для переселения граждан из аварийного жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО). Согласно указу, помещение должно быть признано аварийным по состоянию на начало сентября 2023 года.
«Правительству РФ разработать совместно с органами исполнительной власти Приморского края <…> и утвердить планы-графики (дорожные карты) по переселению во Владивостокской городской агломерации, Находкинском, Уссурийском городских округах, горокруге города Хабаровск не позднее 1 января 2030 года всех граждан из аварийного жилья», — говорится в поручении Владимира Путина. Список указов президента
Уточняется, что жилье должно быть признано аварийным по состоянию на 1 сентября 2023 года. Доклад об утверждении графика необходимо предоставить к 1 июля 2024 года.
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