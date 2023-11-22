Песков оценил предложение Бастрыкина изменить Конституцию

Песков: в Кремле пока нет позиции по изменению Конституции
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле еще не выработана позиция по поводу изменения Конституции, заявил Дмитрий Песков Фото:

В Кремле пока нет ясной позиции по поводу предложения главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина относительно изменения Конституции и внесения в ее текст государственной идеологии. Об этом заявил в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Какой-то позиции нет. Это новое заявление. Это мнение очень авторитетного человека. Специальной позиции нет. Вы знаете, что у Владимира Путина не было никаких заявлений и решений на этот счет», — заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что данное предложение никак не противоречит 13 статье Конституции.

Александр Бастрыкин высказал предложение о включении государственной идеологии в Конституцию. Он подчеркнул необходимость продолжения работы над основным законом страны.

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В Кремле пока нет ясной позиции по поводу предложения главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина относительно изменения Конституции и внесения в ее текст государственной идеологии. Об этом заявил в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Какой-то позиции нет. Это новое заявление. Это мнение очень авторитетного человека. Специальной позиции нет. Вы знаете, что у Владимира Путина не было никаких заявлений и решений на этот счет», — заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что данное предложение никак не противоречит 13 статье Конституции. Александр Бастрыкин высказал предложение о включении государственной идеологии в Конституцию. Он подчеркнул необходимость продолжения работы над основным законом страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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