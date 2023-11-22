Песков оценил предложение Бастрыкина изменить Конституцию

В Кремле пока нет ясной позиции по поводу предложения главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина относительно изменения Конституции и внесения в ее текст государственной идеологии. Об этом заявил в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Какой-то позиции нет. Это новое заявление. Это мнение очень авторитетного человека. Специальной позиции нет. Вы знаете, что у Владимира Путина не было никаких заявлений и решений на этот счет», — заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что данное предложение никак не противоречит 13 статье Конституции.
Александр Бастрыкин высказал предложение о включении государственной идеологии в Конституцию. Он подчеркнул необходимость продолжения работы над основным законом страны.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.