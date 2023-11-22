Путин передал типографии с филиалами на Урале в пользование москвичей

22 ноября 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Типография «Прайм Принт» располагается в пяти городах России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимир Путин вывел пять типографий норвежского холдинга Amedia из управления Росимущества и передал их правительству Москвы. Изменения коснулись филиалов в Екатеринбурге и Челябинске. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление», — сказано в указе. Теперь заниматься филиалам «Прайм принт» в Екатеринбурге, Челябинске, Москве, Воронеже и Новосибирске будут в московском правительстве. Ранее Путин национализировал доли норвежского медиахолдинга Amedia в ряде типографий. Один из филиалов компании «Прайм Принт» находился в Екатеринбурге и занимался, например, выпуском корпоративной газеты машиностроительного завода имени Калинина. 21 ноября печать газеты оборонного предприятия остановили из-за иностранного соучредителя.

Президент России Владимир Путин вывел пять типографий норвежского холдинга Amedia из управления Росимущества и передал их правительству Москвы. Изменения коснулись филиалов в Екатеринбурге и Челябинске. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление», — сказано в указе. Теперь заниматься филиалам «Прайм принт» в Екатеринбурге, Челябинске, Москве, Воронеже и Новосибирске будут в московском правительстве. Ранее Путин национализировал доли норвежского медиахолдинга Amedia в ряде типографий. Один из филиалов компании «Прайм Принт» находился в Екатеринбурге и занимался, например, выпуском корпоративной газеты машиностроительного завода имени Калинина. 21 ноября печать газеты оборонного предприятия остановили из-за иностранного соучредителя.