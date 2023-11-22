Путин передал типографии с филиалами на Урале в пользование москвичей

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Типография «Прайм Принт» располагается в пяти городах России Фото:

Президент России Владимир Путин вывел пять типографий норвежского холдинга Amedia из управления Росимущества и передал их правительству Москвы. Изменения коснулись филиалов в Екатеринбурге и Челябинске. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление», — сказано в указе. Теперь заниматься филиалам «Прайм принт» в Екатеринбурге, Челябинске, Москве, Воронеже и Новосибирске будут в московском правительстве.

Ранее Путин национализировал доли норвежского медиахолдинга Amedia в ряде типографий. Один из филиалов компании «Прайм Принт» находился в Екатеринбурге и занимался, например, выпуском корпоративной газеты машиностроительного завода имени Калинина. 21 ноября печать газеты оборонного предприятия остановили из-за иностранного соучредителя.

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Президент России Владимир Путин вывел пять типографий норвежского холдинга Amedia из управления Росимущества и передал их правительству Москвы. Изменения коснулись филиалов в Екатеринбурге и Челябинске. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление», — сказано в указе. Теперь заниматься филиалам «Прайм принт» в Екатеринбурге, Челябинске, Москве, Воронеже и Новосибирске будут в московском правительстве. Ранее Путин национализировал доли норвежского медиахолдинга Amedia в ряде типографий. Один из филиалов компании «Прайм Принт» находился в Екатеринбурге и занимался, например, выпуском корпоративной газеты машиностроительного завода имени Калинина. 21 ноября печать газеты оборонного предприятия остановили из-за иностранного соучредителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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