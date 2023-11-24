Путин предложил расширить подготовку кадров в сфере искусственного интеллекта

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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., путин владимир
Путин: государство готово расширить финансирование разработок Фото:

В России необходимо существенно расширить подготовку кадров в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему «Революция генеративного ИИ: новые возможности».

«[Поручаю] профильным вузам к 1 сентября следующего года расширить программы подготовки специалистов по искусственному интеллекту», — сказал Путин. Он возложил на представителей системы образования расширить программы аспирантуры и магистратуры. Президент поручил кабмину сформировать образовательную программу по ИИ для руководителей компаний и органов власти.

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В России необходимо существенно расширить подготовку кадров в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему «Революция генеративного ИИ: новые возможности». «[Поручаю] профильным вузам к 1 сентября следующего года расширить программы подготовки специалистов по искусственному интеллекту», — сказал Путин. Он возложил на представителей системы образования расширить программы аспирантуры и магистратуры. Президент поручил кабмину сформировать образовательную программу по ИИ для руководителей компаний и органов власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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