Минкульту предложили взимать с Пугачевой и Меладзе дополнительный налог

Министерству культуры предложили введение дополнительного налога на гонорары уехавших артистов, среди которых певица Алла Пугачева и певец Валерий Меладзе, на 10-15% выше текущих ставок. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
«Минкульту предложили обложить дополнительным налогом гонорары уехавших артистов — плюс 10—15%. В списке для примера: Меладзе, Орбакайте, Пугачева, Ревва и прочие», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что с соответствующим предложением в Минкульт обратился Виталий Бородин. Он отметил, что пока нет четкой схемы, кто будет отслеживать, взыскивать и наказывать за неуплату этого налога, однако, если ведомство проявит интерес, он готов помочь в создании рабочей группы для решения этого вопроса.
Эта инициатива может затронуть как тех, кто высказался против СВО на Украине, так и тех, кто молчаливо продолжает зарабатывать в России. Под этим понимается заработок через концерты, корпоративные мероприятия и секретные вечеринки, особенно в предновогодний период, передали в telegram-канале.
Ранее Виталий Бородин неоднократно обращался с просьбами о различных проверках в отношении публичных личностей. Генпрокуратура получила обращение с запросом на проверку активистки Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана иноагентом в РФ) по вопросу финансирования ВСУ. Также после запроса Бородина МВД России проводило проверку интервью журналистки Ксении Собчак с актером Алексеем Паниным (признан Минюстом России иноагентом) на предмет правонарушений. Результаты проверок неизвестны.
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