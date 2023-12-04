Минкульту предложили взимать с Пугачевой и Меладзе дополнительный налог

04 декабря 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Валерию Меладзе могут назначить дополнительный налог, пишет Mash Фото: Анна Майорова © URA.RU Министерству культуры предложили введение дополнительного налога на гонорары уехавших артистов, среди которых певица Алла Пугачева и певец Валерий Меладзе, на 10-15% выше текущих ставок. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. «Минкульту предложили обложить дополнительным налогом гонорары уехавших артистов — плюс 10—15%. В списке для примера: Меладзе, Орбакайте, Пугачева, Ревва и прочие», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что с соответствующим предложением в Минкульт обратился Виталий Бородин. Он отметил, что пока нет четкой схемы, кто будет отслеживать, взыскивать и наказывать за неуплату этого налога, однако, если ведомство проявит интерес, он готов помочь в создании рабочей группы для решения этого вопроса. Эта инициатива может затронуть как тех, кто высказался против СВО на Украине, так и тех, кто молчаливо продолжает зарабатывать в России. Под этим понимается заработок через концерты, корпоративные мероприятия и секретные вечеринки, особенно в предновогодний период, передали в telegram-канале. Ранее Виталий Бородин неоднократно обращался с просьбами о различных проверках в отношении публичных личностей. Генпрокуратура получила обращение с запросом на проверку активистки Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана иноагентом в РФ) по вопросу финансирования ВСУ. Также после запроса Бородина МВД России проводило проверку интервью журналистки Ксении Собчак с актером Алексеем Паниным (признан Минюстом России иноагентом) на предмет правонарушений. Результаты проверок неизвестны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерству культуры предложили введение дополнительного налога на гонорары уехавших артистов, среди которых певица Алла Пугачева и певец Валерий Меладзе, на 10-15% выше текущих ставок. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. «Минкульту предложили обложить дополнительным налогом гонорары уехавших артистов — плюс 10—15%. В списке для примера: Меладзе, Орбакайте, Пугачева, Ревва и прочие», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что с соответствующим предложением в Минкульт обратился Виталий Бородин. Он отметил, что пока нет четкой схемы, кто будет отслеживать, взыскивать и наказывать за неуплату этого налога, однако, если ведомство проявит интерес, он готов помочь в создании рабочей группы для решения этого вопроса. Эта инициатива может затронуть как тех, кто высказался против СВО на Украине, так и тех, кто молчаливо продолжает зарабатывать в России. Под этим понимается заработок через концерты, корпоративные мероприятия и секретные вечеринки, особенно в предновогодний период, передали в telegram-канале. Ранее Виталий Бородин неоднократно обращался с просьбами о различных проверках в отношении публичных личностей. Генпрокуратура получила обращение с запросом на проверку активистки Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана иноагентом в РФ) по вопросу финансирования ВСУ. Также после запроса Бородина МВД России проводило проверку интервью журналистки Ксении Собчак с актером Алексеем Паниным (признан Минюстом России иноагентом) на предмет правонарушений. Результаты проверок неизвестны.