Российской структуре пиццерии Papa John`s грозит банкротство

15 декабря 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Последние годы Papa John`s теряет позиции на российском рынке Фото: Илья Московец © URA.RU Российской структуре американской сети пиццерий Papa John`s — компании «4 Папас» — грозит банкротство. Заявление о банкротстве компании подали два российских индивидуальных предпринимателя. «Ранее двум предпринимателям, Надежде Вьюновой и Эдуарду Кучину, удалось через суд взыскать с компании долги за аренду используемых помещений. Теперь Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление Вьюновой и Кучина о банкротстве ООО „4 Папас“. В Papa John`s не согласны с действиями контрагентов, называя их действия „незаконными“», — пишет « Коммерсант ». Согласно картотеке арбитражных дел, Papa John`s в РФ пыталась в апелляции оспорить принятие заявления о банкротстве компании, но безуспешно. Следующее заседание по делу назначено на 21 декабря. Авторы материала также обнаружили в судебных материалах, что в 2022-м году с «4 Папас» в пользу Вьюновой и Кучина было взыскано 273 тысяч долларов за аренду помещений на Измайловском бульваре в Москве. Бизнесмены в своем иске требовали взыскать с компании 310 тысяч долларов. Гендиректор Papa John`s в РФ Надежда Ованесова заявила изданию, что компания расценивает поданное заявление «как преступление». Сеть уже обратилась в полицию Москвы с заявлением о возбуждении уголовного дела. Весной 2023 года руководство пиццерии Papa John`s заявило, что компания продолжит работу в РФ, изменив концепцию и бренд, независимо от ограничений США. На тот момент в России работало 198 ресторанов компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российской структуре американской сети пиццерий Papa John`s — компании «4 Папас» — грозит банкротство. Заявление о банкротстве компании подали два российских индивидуальных предпринимателя. «Ранее двум предпринимателям, Надежде Вьюновой и Эдуарду Кучину, удалось через суд взыскать с компании долги за аренду используемых помещений. Теперь Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление Вьюновой и Кучина о банкротстве ООО „4 Папас“. В Papa John`s не согласны с действиями контрагентов, называя их действия „незаконными“», — пишет «Коммерсант». Согласно картотеке арбитражных дел, Papa John`s в РФ пыталась в апелляции оспорить принятие заявления о банкротстве компании, но безуспешно. Следующее заседание по делу назначено на 21 декабря. Авторы материала также обнаружили в судебных материалах, что в 2022-м году с «4 Папас» в пользу Вьюновой и Кучина было взыскано 273 тысяч долларов за аренду помещений на Измайловском бульваре в Москве. Бизнесмены в своем иске требовали взыскать с компании 310 тысяч долларов. Гендиректор Papa John`s в РФ Надежда Ованесова заявила изданию, что компания расценивает поданное заявление «как преступление». Сеть уже обратилась в полицию Москвы с заявлением о возбуждении уголовного дела. Весной 2023 года руководство пиццерии Papa John`s заявило, что компания продолжит работу в РФ, изменив концепцию и бренд, независимо от ограничений США. На тот момент в России работало 198 ресторанов компании.