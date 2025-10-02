Путин рассказал, как пил кофе в пижамах у экс-премьера Британии Тони Блэра

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что Тони Блэр известен как миротворец
Путин заявил, что Тони Блэр известен как миротворец Фото:
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Президент России Владимир Путин сообщил, что пил кофе в пижамах будучи в гостях у бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Так он прокомментировал новость о том, что британского политика хотят сделать главой международного органа в Секторе Газа.

«Там предлагается создать международный орган в Секторе Газа во главе с Тони блэром. Я был у него в гостях, мы с ним в пижамах кофе пили. И он неизвестен, конечно, как миротворец», — отметил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

В период с 29 сентября по 2 октября в городе Сочи организовано двадцать второе ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Центральное внимание в текущем году уделяется вопросам становления многополярного мирового порядка, а также рассмотрению возможных сценариев его дальнейшей эволюции. В работе форума задействованы 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин сообщил, что пил кофе в пижамах будучи в гостях у бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Так он прокомментировал новость о том, что британского политика хотят сделать главой международного органа в Секторе Газа. «Там предлагается создать международный орган в Секторе Газа во главе с Тони блэром. Я был у него в гостях, мы с ним в пижамах кофе пили. И он неизвестен, конечно, как миротворец», — отметил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. В период с 29 сентября по 2 октября в городе Сочи организовано двадцать второе ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Центральное внимание в текущем году уделяется вопросам становления многополярного мирового порядка, а также рассмотрению возможных сценариев его дальнейшей эволюции. В работе форума задействованы 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...