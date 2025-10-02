Путин рассказал, как пил кофе в пижамах у экс-премьера Британии Тони Блэра

Президент России Владимир Путин сообщил, что пил кофе в пижамах будучи в гостях у бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Так он прокомментировал новость о том, что британского политика хотят сделать главой международного органа в Секторе Газа.
«Там предлагается создать международный орган в Секторе Газа во главе с Тони блэром. Я был у него в гостях, мы с ним в пижамах кофе пили. И он неизвестен, конечно, как миротворец», — отметил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
В период с 29 сентября по 2 октября в городе Сочи организовано двадцать второе ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Центральное внимание в текущем году уделяется вопросам становления многополярного мирового порядка, а также рассмотрению возможных сценариев его дальнейшей эволюции. В работе форума задействованы 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.
