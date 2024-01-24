Захарова: Зеленский ведет Украину к страшному финалу

24 января 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

По словам Захаровой, Зеленский качественно исполняет роль наркобарона, как в фильмах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к страшному, но закономерному финалу в связи с атакой на российский Ил-76, который перевозил украинских военнопленных. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, он хорошо исполняет роль наркобарона в фильме, где в конце происходит хаотичная стрельба и главный герой губит своих же людей. «Какой страшный, но столь закономерный финал у этого американского триллера под названием „Проект Украина“», — написала Захарова в telegram-канале . Она добавила, что Зеленский качественно исполняет роль наркобарона в фильме, кадры которого заканчиваются хаотичной стрельбой, большим количеством наркотиков и тем, как наркобарон самостоятельно губит своих же людей. Ранее в Белгородской области ВСУ сбили самолет Ил-76. В нем перевозили пленных солдат Украины для обмена. Главное управление разведки (ГУР) Украины признало, что 24 января готовился обмен, но теперь он не будет проводиться. В свою очередь, Минобороны России назвало терактом киевского режима трагедию с российским самолетом. По информации ведомства, ракеты атаковали авиалайнер из населенного пункта Липцы в Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к страшному, но закономерному финалу в связи с атакой на российский Ил-76, который перевозил украинских военнопленных. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, он хорошо исполняет роль наркобарона в фильме, где в конце происходит хаотичная стрельба и главный герой губит своих же людей. «Какой страшный, но столь закономерный финал у этого американского триллера под названием „Проект Украина“», — написала Захарова в telegram-канале. Она добавила, что Зеленский качественно исполняет роль наркобарона в фильме, кадры которого заканчиваются хаотичной стрельбой, большим количеством наркотиков и тем, как наркобарон самостоятельно губит своих же людей. Ранее в Белгородской области ВСУ сбили самолет Ил-76. В нем перевозили пленных солдат Украины для обмена. Главное управление разведки (ГУР) Украины признало, что 24 января готовился обмен, но теперь он не будет проводиться. В свою очередь, Минобороны России назвало терактом киевского режима трагедию с российским самолетом. По информации ведомства, ракеты атаковали авиалайнер из населенного пункта Липцы в Харьковской области.