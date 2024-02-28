Глава ФАС рассказал Мишустину о проверке тарифов на услуги связи

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский рассказал о контроле за ценообразованием маркетплейсов и операторов сотовой связи. Об этом он доложил главе правительства РФ Михаилу Мишустину на встрече 28 февраля.
«В сентябре 2023 года после рассмотрения жалоб граждан службе удалось добиться отмены платы, которую хотели установить крупные сотовые операторы за раздачу интернета с абонентских устройств», — рассказал руководитель антимонопольного ведомства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он отметил, что ФАС продолжает проверять экономическую обоснованность тарифов на услуги сотовой связи.
Премьер призвал ФАС тщательно контролировать процессы ценообразования и «держать ухо востро». «У ФАС достаточно механизмов для выявления недобросовестных участников рынка», — поставил задачу Мишустин.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.