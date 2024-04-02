The Times: Украина признала, что разжигает межнациональную рознь в РФ

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Украинцы пытаются использовать теракт в «Крокусе» для национального раскола в России Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Украина проводит «психологическую» кампанию с целью дестабилизировать российское общество. Идет разжигание антииммигрантских настроений после теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил The Times глава Украинского Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко.

«[Теракт] спровоцировал национальный раскол в России, и, конечно, нам очень выгодно поддерживать там любые национальные расколы и подогревать их с помощью информации», — заявил Коваленко британскому изданию. Он также сообщил, что напряженность между славянскими и неславянскими этническими группами является «благодатной почвой» для разжигания разногласий и недоверия в стране.

Украинские агенты проникают в российские чаты Telegram. Это делается для того, чтобы настроить этнические группы друг против друга. Примечательно, что, после попадания в сеть видеозаписи того, как отрезают ухо одному из подозреваемых теракте, агенты Украины попытались усилить выражение сочувствия террористам. Они пытались настроить подписчиков Telegram-групп против спецслужб.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил то, что одна из главных целей заказчиков теракта в «Крокусе» — рост ксенофобии и исламофобии. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел (МВД).

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Девять дней с момента теракта в «Крокус Сити Холле»: хронология событий

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Группа вооруженных людей открыла огонь по посетителям, а позже устроила в здании пожар. В результате трагедии пострадало более 550 человек.

Панихида по погибшим состоялась 30 марта около здания «Крокуса». На службу пришли не только граждане РФ, но и представители других стран. В этот же день прошел благотворительный концерт.

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Украина проводит «психологическую» кампанию с целью дестабилизировать российское общество. Идет разжигание антииммигрантских настроений после теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил The Times глава Украинского Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко. «[Теракт] спровоцировал национальный раскол в России, и, конечно, нам очень выгодно поддерживать там любые национальные расколы и подогревать их с помощью информации», — заявил Коваленко британскому изданию. Он также сообщил, что напряженность между славянскими и неславянскими этническими группами является «благодатной почвой» для разжигания разногласий и недоверия в стране. Украинские агенты проникают в российские чаты Telegram. Это делается для того, чтобы настроить этнические группы друг против друга. Примечательно, что, после попадания в сеть видеозаписи того, как отрезают ухо одному из подозреваемых теракте, агенты Украины попытались усилить выражение сочувствия террористам. Они пытались настроить подписчиков Telegram-групп против спецслужб. Президент РФ Владимир Путин подтвердил то, что одна из главных целей заказчиков теракта в «Крокусе» — рост ксенофобии и исламофобии. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел (МВД). Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Группа вооруженных людей открыла огонь по посетителям, а позже устроила в здании пожар. В результате трагедии пострадало более 550 человек. Панихида по погибшим состоялась 30 марта около здания «Крокуса». На службу пришли не только граждане РФ, но и представители других стран. В этот же день прошел благотворительный концерт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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