The Times: Украина признала, что разжигает межнациональную рознь в РФ

02 апреля 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Украинцы пытаются использовать теракт в «Крокусе» для национального раскола в России Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Украина проводит «психологическую» кампанию с целью дестабилизировать российское общество. Идет разжигание антииммигрантских настроений после теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил The Times глава Украинского Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко. «[Теракт] спровоцировал национальный раскол в России, и, конечно, нам очень выгодно поддерживать там любые национальные расколы и подогревать их с помощью информации», — заявил Коваленко британскому изданию . Он также сообщил, что напряженность между славянскими и неславянскими этническими группами является «благодатной почвой» для разжигания разногласий и недоверия в стране. Украинские агенты проникают в российские чаты Telegram. Это делается для того, чтобы настроить этнические группы друг против друга. Примечательно, что, после попадания в сеть видеозаписи того, как отрезают ухо одному из подозреваемых теракте, агенты Украины попытались усилить выражение сочувствия террористам. Они пытались настроить подписчиков Telegram-групп против спецслужб. Президент РФ Владимир Путин подтвердил то, что одна из главных целей заказчиков теракта в «Крокусе» — рост ксенофобии и исламофобии. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел (МВД). Новость по теме Девять дней с момента теракта в «Крокус Сити Холле»: хронология событий Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Группа вооруженных людей открыла огонь по посетителям, а позже устроила в здании пожар. В результате трагедии пострадало более 550 человек. Панихида по погибшим состоялась 30 марта около здания «Крокуса». На службу пришли не только граждане РФ, но и представители других стран. В этот же день прошел благотворительный концерт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина проводит «психологическую» кампанию с целью дестабилизировать российское общество. Идет разжигание антииммигрантских настроений после теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил The Times глава Украинского Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко. «[Теракт] спровоцировал национальный раскол в России, и, конечно, нам очень выгодно поддерживать там любые национальные расколы и подогревать их с помощью информации», — заявил Коваленко британскому изданию. Он также сообщил, что напряженность между славянскими и неславянскими этническими группами является «благодатной почвой» для разжигания разногласий и недоверия в стране. Украинские агенты проникают в российские чаты Telegram. Это делается для того, чтобы настроить этнические группы друг против друга. Примечательно, что, после попадания в сеть видеозаписи того, как отрезают ухо одному из подозреваемых теракте, агенты Украины попытались усилить выражение сочувствия террористам. Они пытались настроить подписчиков Telegram-групп против спецслужб. Президент РФ Владимир Путин подтвердил то, что одна из главных целей заказчиков теракта в «Крокусе» — рост ксенофобии и исламофобии. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел (МВД). Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Группа вооруженных людей открыла огонь по посетителям, а позже устроила в здании пожар. В результате трагедии пострадало более 550 человек. Панихида по погибшим состоялась 30 марта около здания «Крокуса». На службу пришли не только граждане РФ, но и представители других стран. В этот же день прошел благотворительный концерт.