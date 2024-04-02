Медведеву стало любопытно, что будет, если Иран ударит по посольству США

02 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев предрек «страх в глазах америкосов» в случае удара Ирина по посольству США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев признался, что ему было любопытно посмотреть, что случится, если Тегеран ударит по посольству США в Израиле. Так он прокомментировал израильский удар по консульству Ирана в Сирии. Новость по теме Израиль ударил по консульству Ирана в Сирии: как отреагировало мировое сообщество «Вот было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по Американскому посольству в Израиле. Вижу живейший страх и растерянность в глазах америкосов», — поделился Медведев с РИА Новости. Зампред Совбеза задался вопросом, почему Израилю можно атаковать иранские диппредставительства, а тому нет. Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля вечером 1 апреля нанесли ракетный удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске (Сирия). Погибли все находившиеся внутри, само здание полностью разрушено. Кремль осудил атаку, подчеркнув, что случившееся нарушает все основы международного права Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев признался, что ему было любопытно посмотреть, что случится, если Тегеран ударит по посольству США в Израиле. Так он прокомментировал израильский удар по консульству Ирана в Сирии. «Вот было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по Американскому посольству в Израиле. Вижу живейший страх и растерянность в глазах америкосов», — поделился Медведев с РИА Новости. Зампред Совбеза задался вопросом, почему Израилю можно атаковать иранские диппредставительства, а тому нет. Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля вечером 1 апреля нанесли ракетный удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске (Сирия). Погибли все находившиеся внутри, само здание полностью разрушено. Кремль осудил атаку, подчеркнув, что случившееся нарушает все основы международного права