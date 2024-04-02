Медведеву стало любопытно, что будет, если Иран ударит по посольству США

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев предрек «страх в глазах америкосов» в случае удара Ирина по посольству США Фото:

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев признался, что ему было любопытно посмотреть, что случится, если Тегеран ударит по посольству США в Израиле. Так он прокомментировал израильский удар по консульству Ирана в Сирии.

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«Вот было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по Американскому посольству в Израиле. Вижу живейший страх и растерянность в глазах америкосов», — поделился Медведев с РИА Новости. Зампред Совбеза задался вопросом, почему Израилю можно атаковать иранские диппредставительства, а тому нет.

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля вечером 1 апреля нанесли ракетный удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске (Сирия). Погибли все находившиеся внутри, само здание полностью разрушено. Кремль осудил атаку, подчеркнув, что случившееся нарушает все основы международного права

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев признался, что ему было любопытно посмотреть, что случится, если Тегеран ударит по посольству США в Израиле. Так он прокомментировал израильский удар по консульству Ирана в Сирии. «Вот было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по Американскому посольству в Израиле. Вижу живейший страх и растерянность в глазах америкосов», — поделился Медведев с РИА Новости. Зампред Совбеза задался вопросом, почему Израилю можно атаковать иранские диппредставительства, а тому нет. Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля вечером 1 апреля нанесли ракетный удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске (Сирия). Погибли все находившиеся внутри, само здание полностью разрушено. Кремль осудил атаку, подчеркнув, что случившееся нарушает все основы международного права
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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