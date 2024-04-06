Строившего дамбу в Орске подрядчика подозревали в растрате бюджета

Подрядчика, отвечающего за строительство дамбы в Орске, из-за прорыва которой город частично затопило, проверяли на предмет растраты бюджетных средств. На постройку сооружения было выделено порядка 932 млн рублей.
«Генподрядчика строительства дамбы в Орске „Спецстрой-3“ проверяли на растрату бюджета, следует из постановления правительства Оренбургской области от 2010 года», — передают «Известия». Отмечается, что в 2013 году управление Финнадзора выявило нарушения в виде завышения объема представленных к оплате работ, потому настаивало на том, чтобы признать это растратой бюджетных средств.
В прокуратуре заявили, что прорыв дамбы в Орске произошел из-за ее ненадлежащего состояния. Администрация Орска со ссылкой на экспертов заявила, что подобная ситуация, при которой мог произойти прорыв дамбы, случается раз в 100 лет. Мэр Оренбурга Сергей Салмин объявил о принудительной эвакуации жителей в части районов города.
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