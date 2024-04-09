Путин принял решение командировать Файзуллина в Оренбуржье

09 апреля 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин принял решение командировать в Оренбуржье главу Минстроя Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с оренбургским губернатором Денисом Паслером ситуацию с паводком. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По итогу было принято решение командировать в Оренбуржье главу Минстроя Ирека Файзуллина. «Глава государства принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра Ирека Файзуллина», — сообщил Песков, передает РИА Новости. Отмечается, что Файзуллин обязан рассказать населению о предстоящем восстановлении города. Кроме того, в ходе беседы Паслер доложил президенту о ходе работ по борьбе с паводком и его последствиями, а также об оказании помощи людям. В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. В результате оказались подтоплены около семи тысяч домов. Мэр города Василий Козупица сообщил, что в Орске прошел пик паводка, в скором времени вода начнет убывать. Ранее Песков объяснил, что Паслер грубо отвечал местным жителям, потому что ситуация с паводком тяжелая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с оренбургским губернатором Денисом Паслером ситуацию с паводком. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По итогу было принято решение командировать в Оренбуржье главу Минстроя Ирека Файзуллина. «Глава государства принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра Ирека Файзуллина», — сообщил Песков, передает РИА Новости. Отмечается, что Файзуллин обязан рассказать населению о предстоящем восстановлении города. Кроме того, в ходе беседы Паслер доложил президенту о ходе работ по борьбе с паводком и его последствиями, а также об оказании помощи людям. В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. В результате оказались подтоплены около семи тысяч домов. Мэр города Василий Козупица сообщил, что в Орске прошел пик паводка, в скором времени вода начнет убывать. Ранее Песков объяснил, что Паслер грубо отвечал местным жителям, потому что ситуация с паводком тяжелая.