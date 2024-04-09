Путин принял решение командировать Файзуллина в Оренбуржье

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин принял решение командировать в Оренбуржье главу Минстроя Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с оренбургским губернатором Денисом Паслером ситуацию с паводком. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По итогу было принято решение командировать в Оренбуржье главу Минстроя Ирека Файзуллина.

«Глава государства принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра Ирека Файзуллина», — сообщил Песков, передает РИА Новости. Отмечается, что Файзуллин обязан рассказать населению о предстоящем восстановлении города. Кроме того, в ходе беседы Паслер доложил президенту о ходе работ по борьбе с паводком и его последствиями, а также об оказании помощи людям.

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. В результате оказались подтоплены около семи тысяч домов. Мэр города Василий Козупица сообщил, что в Орске прошел пик паводка, в скором времени вода начнет убывать. Ранее Песков объяснил, что Паслер грубо отвечал местным жителям, потому что ситуация с паводком тяжелая.

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Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с оренбургским губернатором Денисом Паслером ситуацию с паводком. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По итогу было принято решение командировать в Оренбуржье главу Минстроя Ирека Файзуллина. «Глава государства принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра Ирека Файзуллина», — сообщил Песков, передает РИА Новости. Отмечается, что Файзуллин обязан рассказать населению о предстоящем восстановлении города. Кроме того, в ходе беседы Паслер доложил президенту о ходе работ по борьбе с паводком и его последствиями, а также об оказании помощи людям. В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. В результате оказались подтоплены около семи тысяч домов. Мэр города Василий Козупица сообщил, что в Орске прошел пик паводка, в скором времени вода начнет убывать. Ранее Песков объяснил, что Паслер грубо отвечал местным жителям, потому что ситуация с паводком тяжелая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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