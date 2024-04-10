Парламент Венгрии одобрил приостановку действия ДОВСЕ из-за России

Петер Старай сообщил, что ДОВСЕ был значим для военного баланса Европы
Венгерский парламент принял решение о временном приостановлении участия страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил госсекретарь МИД Петер Старай.
«[ДОВСЕ] утратил свое значение из-за выхода России», — заявил Старай, его слова передает ТАСС. Он отметил, что ДОВСЕ был важен для поддержания военного баланса в Европе.
Ранее, 8 апреля, Турция приостановила свое участие в ДОВСЕ. Польский сейм проголосовал за приостановку действия договора 9 марта. Президент республики Александр Лукашенко также согласовал приостановку действия ДОВСЕ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.