Парламент Венгрии одобрил приостановку действия ДОВСЕ из-за России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, будапешт, венгрия, королевский дворец, флаг венгрии
Петер Старай сообщил, что ДОВСЕ был значим для военного баланса Европы Фото:

Венгерский парламент принял решение о временном приостановлении участия страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил госсекретарь МИД Петер Старай.

«[ДОВСЕ] утратил свое значение из-за выхода России», — заявил Старай, его слова передает ТАСС. Он отметил, что ДОВСЕ был важен для поддержания военного баланса в Европе.

Ранее, 8 апреля, Турция приостановила свое участие в ДОВСЕ. Польский сейм проголосовал за приостановку действия договора 9 марта. Президент республики Александр Лукашенко также согласовал приостановку действия ДОВСЕ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Венгерский парламент принял решение о временном приостановлении участия страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил госсекретарь МИД Петер Старай. «[ДОВСЕ] утратил свое значение из-за выхода России», — заявил Старай, его слова передает ТАСС. Он отметил, что ДОВСЕ был важен для поддержания военного баланса в Европе. Ранее, 8 апреля, Турция приостановила свое участие в ДОВСЕ. Польский сейм проголосовал за приостановку действия договора 9 марта. Президент республики Александр Лукашенко также согласовал приостановку действия ДОВСЕ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...