США предложили перестать тратить деньги на армию из-за невозможности победить РФ и КНР

США сократят финансирование своей армии, пишет National InterestФото: miliman/pickupimage.com
США следует сократить расходы на поддержку американской армии, так как в текущем своем состоянии она не способна противостоять таким мировым гигантам, как Китай и Россия. При этом на поддержку Пентагона тратиться практически триллион долларов в год. Об этом пишет обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс.
«Соединенные Штаты тратят почти триллион долларов в год на вооруженные силы, но они все еще не способны доминировать в военном смысле в мировом масштабе. <…> Штатам, вероятно, не хватает огневой мощи, чтобы по-настоящему навязать свое видение в глобальном смысле. <…> Но поскольку тратить больше было бы безответственно, а текущий уровень расходов по-прежнему недостаточен, сокращение расходов, вероятно, является наиболее подходящим вариантом», — подчеркнул Харрисон Касс в своем материале. Он подчеркнул, что США не могут эффективно противостоять ни Китаю, ни России. При этом, акцентирует журналист, КНР тратит на свою армию менее 300 миллиардов долларов в год, а РФ — менее 90 миллиардов долларов.
Еще в прошлом году американские аналитики предполагали, что в будущем планируются расходы на армию США. Они связывали такое решение с тем, что американский госдолг вновь превысил значения. Глава государства Джо Байден уже заявлял о сокращении морского флота к 2025 году.
Отношения между США и Китаем накалились в 2022 году в связи с ситуацией вокруг Тайваня, передает Vse42.Ru. Вашингтон также выступает против РФ, поддерживая Украину, сообщает телеканал 360.
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США следует сократить расходы на поддержку американской армии, так как в текущем своем состоянии она не способна противостоять таким мировым гигантам, как Китай и Россия. При этом на поддержку Пентагона тратиться практически триллион долларов в год. Об этом пишет обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс. «Соединенные Штаты тратят почти триллион долларов в год на вооруженные силы, но они все еще не способны доминировать в военном смысле в мировом масштабе. <…> Штатам, вероятно, не хватает огневой мощи, чтобы по-настоящему навязать свое видение в глобальном смысле. <…> Но поскольку тратить больше было бы безответственно, а текущий уровень расходов по-прежнему недостаточен, сокращение расходов, вероятно, является наиболее подходящим вариантом», — подчеркнул Харрисон Касс в своем материале. Он подчеркнул, что США не могут эффективно противостоять ни Китаю, ни России. При этом, акцентирует журналист, КНР тратит на свою армию менее 300 миллиардов долларов в год, а РФ — менее 90 миллиардов долларов. Еще в прошлом году американские аналитики предполагали, что в будущем планируются расходы на армию США. Они связывали такое решение с тем, что американский госдолг вновь превысил значения. Глава государства Джо Байден уже заявлял о сокращении морского флота к 2025 году. Отношения между США и Китаем накалились в 2022 году в связи с ситуацией вокруг Тайваня, передает Vse42.Ru. Вашингтон также выступает против РФ, поддерживая Украину, сообщает телеканал 360.