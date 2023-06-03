Расходы США на вооруженные силы уменьшатся из-за госдолга Фото: Министерство обороны Великобритании

Расходы на обороноспособность США снизятся из-за госдолга. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Президент США Джо Байден сократил морской флот до 286 человек к 2025 году.

«Сделка означает, что расходы США на вооруженные силы могут упасть ниже 3% от экономики впервые с пика мирных дивидендов после окончания холодной войны в конце 1990-х годов», — говорится в материале . Отмечается, что это настоящее сокращение обороноспособности США после инфляции.

Политическая цена проекта — это согласие с запросом президента Байдена на оборонный бюджет в размере 886 миллиардов долларов на 2024 год и 895 миллиардов долларов на 2025 год. США необходимо, чтобы каждый доллар соответствовал одному доллару на социальное обеспечение.

Бюджет Байдена уменьшает размер флота США до 286 кораблей к 2025 году. Китай, наоборот, наращивает флот, который «предназначен для подчинения Тайваня».

Отмечается, что по просьбе Байдена за последние пару лет Конгресс США потратил десятки миллиардов долларов на защиту. По словам сенатора Тома Коттона, разница между сделкой и пятипроцентным настоящим ежегодным ростом, в котором нуждается Пентагон, почти равна стоимости четырех авианосцев класса «Форд» или 90 тысячам ракет «Стингер», которые могли бы отправить Украине.

В законопроект о долге входит автоматическое сокращение расходов на армию, если Вашингтон не одобрит свои 12 проектов о расходах. «Демократы все еще могут взять Пентагон в заложники, чтобы вымогать еще более высокие уровни социальных расходов», — заявил сенатор Том Коттон. США может вернуться к политике секвестра 2011 года, которая подорвала военную готовность.

Пентагон мог более рационально потратить свои деньги. Представитель Республиканской партии Кен Калверт сообщил, что была проведена работа над реформой, которая могла сохранить миллиарды. Призыв заключался в рациональных тратах военной помощи.

Большинство военных расходов идет на зарплату и льготы. Единственный способ собрать деньги — это обыскать счета, такие как техническое обслуживание или летные часы. Оборонная промышленность США не готова отправлять оружие на случай непредвиденных обстоятельств, таких как конфликт на Украине. Отмечается, что Вашингтон дрейфует в опасный момент с уязвимой армией.

Ранее стало известно, что Байден заключил сделку со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти. Он избавился от проблем с потолком госдолга до конца своего срока на посту главы государства, говорит текст внесенного на рассмотрение законопроекта.