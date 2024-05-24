Германия подняла истребитель над Балтикой из-за российского Ан-26

Военно-воздушные силы Германии 23 мая подняли истребители в небо над Балтикой из-за российского самолета Ан-26. Об этом сообщили в немецких ВВС, заявив, что воздушное судно РФ якобы было замечено без сигнала транспондера.
«Вчера вечером немецкие истребители Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря, вновь были подняты с аэродрома Лиелварде в Латвии» — говорится в сообщении. Информация опубликована в аккаунте соцсети X воздушных сил ФРГ.
Уточняется, что самолеты подняли из-за российского судна Ан-26. По данным ВВС ФРГ, самолет РФ был замечен без сигнала транспондера.
Германия с 1 марта текущего года оказывает военную поддержку Латвии, Литве и Эстонии. Переброска самолетов НАТО в балтийские государства начались после вступления этих стран в Североатлантический альянс.
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