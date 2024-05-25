«Надеюсь, что от меня»: любовница Золотухина Линдт рассказала о его реакции на беременность

Ирина Линдт: Золотухин поинтересовался, его ли ребенком я беременна

25 мая 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Актриса Ирина Линдт поделилась откровением из личной жизни Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Актриса и любовница советского актера Валерия Золотухина Ирина Линдт рассказала о его реакции на беременность. По словам актрисы, по лицу мужчины невозможно было считать реакцию. Однако тот задал ей вопрос: «надеюсь, от меня?». Новость по теме Кто такая Ирина Линдт: чем известна любовница знаменитого актера Золотухина «Я не предполагала и не строила планов относительно ребенка. Даже сейчас об этом с ужасом думаю, но я думала, что если забеременею, то сделаю аборт. Но когда я забеременела, то поняла, что никогда в жизни не смогу сделать аборт. Когда я пришла ему сообщать, мы сели на диван, и я просто сказала: „я беременна“. Его лицо надо было просто видеть, он отвернул голову, невозможно было что-нибудь прочитать по этому лицу. Единственное, что он сказал: „Надеюсь, от меня?“», — рассказала Линдт на передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актриса и любовница советского актера Валерия Золотухина Ирина Линдт рассказала о его реакции на беременность. По словам актрисы, по лицу мужчины невозможно было считать реакцию. Однако тот задал ей вопрос: «надеюсь, от меня?». «Я не предполагала и не строила планов относительно ребенка. Даже сейчас об этом с ужасом думаю, но я думала, что если забеременею, то сделаю аборт. Но когда я забеременела, то поняла, что никогда в жизни не смогу сделать аборт. Когда я пришла ему сообщать, мы сели на диван, и я просто сказала: „я беременна“. Его лицо надо было просто видеть, он отвернул голову, невозможно было что-нибудь прочитать по этому лицу. Единственное, что он сказал: „Надеюсь, от меня?“», — рассказала Линдт на передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.