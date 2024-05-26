Врач рассказала, как не перепутать простуду и смертельно опасные заболевания

У детей симптомы простуды могут быть схожи с признаками более серьезных заболеваний, таких как энцефалит, менингит и другие, которые могут быть смертельны. Об этом сообщила педиатр Европейского Медицинского Центра (EMC) Наталья Лопушанская, объяснив отличие простуды от других болезней.
«Самый неспецифический симптом простуды — повышение температуры. При респираторной инфекции оно чаще всего сопровождается насморком, покашливаниями, болью в горле. Иногда на фоне повышения температуры тела и интоксикации организма может болеть голова», — сказала Лопушанская «Газете.Ru». Она добавила, что похожие симптомы, возникающие в разных сочетаниях, могут указывать на начало других серьезных состояний.
Врач подчеркнула, что при менингите помимо лихорадки наблюдаются такие симптомы как головная боль, рвота, судороги и нарушение сознания, а нарушение сознания и походки на фоне лихорадки может быть первым признаком энцефалита. При определенных симптомах необходимо незамедлительно обратиться к врачу для диагностики и начала соответствующего лечения, заключила она.
Ранее аллерголог, главный врач Инвитро-Урал Надежда Подкорытова рассказала, что острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) и аллергия имеют, на первый взгляд, множество схожих симптомов, однако различить признаки того или иного заболевания возможно. По ее словам, зачастую путаница возникает весной, когда аллергики сталкиваются с раздражителями, возникающими при цветении.
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