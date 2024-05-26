Депутат Водолацкий объяснил значение освобождения Берестового

Депутат Водолацкий: освобождение Берестового ослабит удары ВСУ по ЛНР
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ отодвигают линию фронта от ЛНР, заявил Виктор Водолацкий
ВС РФ отодвигают линию фронта от ЛНР, заявил Виктор Водолацкий Фото:
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Освобождение села Берестового в Харьковской области позволит отодвинуть линию фронта от территории ЛНР, что в свою очередь снизит интенсивность ударов ВСУ по городам этого региона. Такое заявление сделал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Освобождение Берестового в первую очередь имеет знаковое значение для ЛНР. Мы отодвигаем линию сопротивления с нацистами от ЛНР», — передает слова Водолацкого ТАСС. Он добавил, что установление контроля над этим городом снизит интенсивность ударов ВСУ по городам ЛНР.

Российские войска 26 мая освободили Берестовое. Это также позволит ВС РФ обойти позиции ВСУ у Стельмаховки. Российская армия также 25 мая заняла Ивановку в Харьковской области, при этом ВСУ продолжают безуспешные контратаки.

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Освобождение села Берестового в Харьковской области позволит отодвинуть линию фронта от территории ЛНР, что в свою очередь снизит интенсивность ударов ВСУ по городам этого региона. Такое заявление сделал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. «Освобождение Берестового в первую очередь имеет знаковое значение для ЛНР. Мы отодвигаем линию сопротивления с нацистами от ЛНР», — передает слова Водолацкого ТАСС. Он добавил, что установление контроля над этим городом снизит интенсивность ударов ВСУ по городам ЛНР. Российские войска 26 мая освободили Берестовое. Это также позволит ВС РФ обойти позиции ВСУ у Стельмаховки. Российская армия также 25 мая заняла Ивановку в Харьковской области, при этом ВСУ продолжают безуспешные контратаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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