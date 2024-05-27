Челябинский депутат Госдумы пригрозил отставкой министру труда РФ

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг пригрозил отставкой министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову. Такое заявление Гартунг сделал 27 мая в своем telegram-канале.
«На 196 тысяч рублей наказал Соцфонд пенсионерку за то, что когда-то кто-то сделал отметку в ее трудовой книжке чернилами не того цвета! Если массовые нарушения прав пенсионеров не прекратятся, мы будем вынуждены ставить вопрос об отставке министра труда и соцзащиты РФ», — написал Гартунг в своем канале.
Он добавил, что вместо того, чтобы сделать запрос и проверить данные, сотрудники Соцфонда просто выкинули два года работы у женщины из стажа. Она обратилась в приемную депутата, где ей помогли добиться перерасчета пенсии (она стала на 2,8 тысячи выше) и возврата недоплаты в размере 196 500 рублей. Кроме того, помогли ей получить накопительную часть пенсии из негосударственного пенсионного фонда — 5 800 рублей.
Гартунг уверен, что такие случаи — подтверждение системной проблемы. Пенсионеров, которым недоплачивают пенсии, сотни и тысячи. Именно это побудило его выступить с заявлением о постановке вопроса об отставке министра.
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