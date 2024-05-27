Газета Times сообщает о серьезных потерях украинской пятой бригады, воюющей вблизи Часова Яра в ДНР. За два года боевых действий подразделение потеряло 40% своих солдат.
«Бригада потеряла 40% от своей первоначальной численности», — указывает издание, подчеркивая, что уменьшение численности произошло в результате потерь, болезней и дезертирства. В настоящее время состав бригады на 90% состоит из мобилизованных, а офицеры быстро продвигаются по службе, что свидетельствует о значительных потерях среди опытных украинских военных.
Кроме того, бригада сталкивается с нехваткой боеприпасов, и, по словам одного из майоров, большая часть военной помощи, недавно предоставленной США, была направлена на харьковское направление, не охватывая нужды подразделения в Часовом Яре.
По данным газеты The New York Times, ВСУ становится все сложнее удерживать город Часов Яр из-за отсутствия войск. Город будет освобожден в ближайшее время, считает депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.
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