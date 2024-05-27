27 мая 2024

Times: воюющая у Часова Яра пятая бригада ВСУ лишилась 40 процентов своих бойцов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Газета Times сообщает о серьезных потерях украинской пятой бригады, воюющей вблизи Часова Яра в ДНР. За два года боевых действий подразделение потеряло 40% своих солдат.

«Бригада потеряла 40% от своей первоначальной численности», — указывает издание, подчеркивая, что уменьшение численности произошло в результате потерь, болезней и дезертирства. В настоящее время состав бригады на 90% состоит из мобилизованных, а офицеры быстро продвигаются по службе, что свидетельствует о значительных потерях среди опытных украинских военных.

Кроме того, бригада сталкивается с нехваткой боеприпасов, и, по словам одного из майоров, большая часть военной помощи, недавно предоставленной США, была направлена на харьковское направление, не охватывая нужды подразделения в Часовом Яре.

По данным газеты The New York Times, ВСУ становится все сложнее удерживать город Часов Яр из-за отсутствия войск. Город будет освобожден в ближайшее время, считает депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Газета Times сообщает о серьезных потерях украинской пятой бригады, воюющей вблизи Часова Яра в ДНР. За два года боевых действий подразделение потеряло 40% своих солдат. «Бригада потеряла 40% от своей первоначальной численности», — указывает издание, подчеркивая, что уменьшение численности произошло в результате потерь, болезней и дезертирства. В настоящее время состав бригады на 90% состоит из мобилизованных, а офицеры быстро продвигаются по службе, что свидетельствует о значительных потерях среди опытных украинских военных. Кроме того, бригада сталкивается с нехваткой боеприпасов, и, по словам одного из майоров, большая часть военной помощи, недавно предоставленной США, была направлена на харьковское направление, не охватывая нужды подразделения в Часовом Яре. По данным газеты The New York Times, ВСУ становится все сложнее удерживать город Часов Яр из-за отсутствия войск. Город будет освобожден в ближайшее время, считает депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...