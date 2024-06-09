Asia Times: США не могут догнать Китай и Россию в гиперзвуковой гонке

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США стремится вооружить флот гиперзвуковым оружием, чтобы догнать Китай и Россию
США стремится вооружить флот гиперзвуковым оружием, чтобы догнать Китай и Россию Фото:
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Вашингтон активизирует усилия по вооружению своего флота гиперзвуковым оружием, чтобы не отставать от Китая и России, которые уже продемонстрировали успехи в этой области. Об этом сообщила Asia Times.

«ВМС США совершенствуют свои возможности ударов на море посредством программы Hypersonic Air-Launched Anti-Surface Warfare (HALO), целью которой является оснащение надводных и подземных флотов гиперзвуковыми противокорабельными крылатыми кораблями воздушного базирования», — передает издание. Там же отметили, что США могут столкнуться с отставанием в гиперзвуковой огневой мощи от Китая и России, так как эти страны уже испытали оружие в бою. 

Издание сообщает, что ВМС США намерены расширить свои возможности по нанесению ударов по морю за счет программы HALO, цель которой — оснащение надводных и подводных судов гиперзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами. Планы предусматривают демонстрационный полет этих ракет в 2027 году, а к 2029 году они должны быть приняты на вооружение.

Ранее в США признались в трудностях с тестированием гиперзвукового оружия. Министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявлял, что Военно-воздушные силы, несмотря на значительные вложения не располагают всеми составляющими для испытаний подобного оружия. 

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Вашингтон активизирует усилия по вооружению своего флота гиперзвуковым оружием, чтобы не отставать от Китая и России, которые уже продемонстрировали успехи в этой области. Об этом сообщила Asia Times. «ВМС США совершенствуют свои возможности ударов на море посредством программы Hypersonic Air-Launched Anti-Surface Warfare (HALO), целью которой является оснащение надводных и подземных флотов гиперзвуковыми противокорабельными крылатыми кораблями воздушного базирования», — передает издание. Там же отметили, что США могут столкнуться с отставанием в гиперзвуковой огневой мощи от Китая и России, так как эти страны уже испытали оружие в бою.  Издание сообщает, что ВМС США намерены расширить свои возможности по нанесению ударов по морю за счет программы HALO, цель которой — оснащение надводных и подводных судов гиперзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами. Планы предусматривают демонстрационный полет этих ракет в 2027 году, а к 2029 году они должны быть приняты на вооружение. Ранее в США признались в трудностях с тестированием гиперзвукового оружия. Министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявлял, что Военно-воздушные силы, несмотря на значительные вложения не располагают всеми составляющими для испытаний подобного оружия. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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