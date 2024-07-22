Мишустин освободил замглавы Росимущества от должности после замечания

Замглавы Росимущества Ирина Пазенкопо изъявила желание уйти в отставку. От занимаемой должности ее освободил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.
«Освободить Пазенко Ирину Андреевну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом по ее просьбе», — заявлено в документе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ранее Мишустин освободил от должности торгпреда России в Норвегии Александра Аникина. Отмечается, что Аникин покинул должность в связи с выходом на пенсию.
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